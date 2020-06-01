罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日舉行，罷韓團體近日在高雄南岡山捷運站外廣場舉行「666罷韓演習三山站出來」活動，發放光復高雄黃絲帶。對此，前國民黨立委孫大千砲轟，為了迫不及待的想要「光復高雄」，民進黨現在是「連演都懶得演」了吧？

孫大千在臉書質疑，不是說罷韓行動是高雄市民自主的公民運動嗎？民進黨集合中央各部會之力，組成陣容如此浩大的「罷韓國家隊」又是為了什麼？此外，不是說罷韓結果交由高雄市民的自由意志來決定？那民進黨中央的青年部又為什麼要賣力催票？還有民進黨高雄市的黨工職們，又為什麼要如此拚命地進行組織動員？

孫大千認為，民進黨如此的焦慮，只是再一次的證明了，罷韓案根本就不是一場「屬於高雄人的罷免」，而是一場「屬於民進黨的罷免」。他說民進黨在高雄執政10年，卻留給高雄市民3000多億元的債務、馬路上5000多個天坑、還有一大堆幾乎完全阻塞的排水箱涵，「這樣的政黨真的有資格推動罷韓嗎？」

(中時電子報)