網易計畫6月1日啟動香港IPO進程，融資規模將在20億至30美元之間，超過此前市場傳言的10億至20億美元。這將成為今年迄今最大規模的股票交易之一。

據《IPO早知道》消息，已於上週四通過港交所聆訊的網易今（6月1日）將為在港二次上市開啟簿記建檔，並在6月2日至5日進行公開招股，6月11日正式在港交所掛牌上市。

這就意味著，網易將成為繼阿里巴巴後，又一家同時在美股和港股同時上市的國內互聯網巨頭。

網易於20世紀90年代末以典型中文門戶網站起家，並推出了至今仍在蓬勃發展的媒體及電子郵件服務；2001年，網易的戰略擴展到在線遊戲業務領域，根據App Annie的數據，按2019年iOS及Google Play綜合用戶支出計算，其現已成為全球第二大移動遊戲公司。

截至2019年12月31日，網易電子郵箱註冊用戶總數超過10億，網易云音樂註冊用戶總數超過8億。2019年，有道平均月活躍用戶數量亦超過1億。

2017年至2019年，網易的淨收入分別為444.3億元(人民幣，下同)、511.7億元和592.4億元（人民幣，下同），淨利潤分別為118.8億元、86.1億元和134.6億元。

2020年第一季度，網易的淨收入為170.6億元，年增加18.3％；毛利潤為93.8億元，年增加21.2％；淨利潤為35.5億元，年增長近30％。

從收入構成來看，網易核心收入來源——在線遊戲業務Q1的淨收入為135.2億元，年增長14.1％，毛利率為64.1％；有道的淨收入為5.4億元，年增長139.8％，毛利率為43.5％；創新業務及其他的淨收入為30.0億元，增長28.0％，毛利率為15.8％。

(旺報 )