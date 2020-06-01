新竹縣體育會跆拳道委員會主任委員劉貴雄，日前涉嫌詐騙中華民國跆拳道協會（跆協）前理事長吳兩平30萬元，被新竹地檢署起訴，現又因涉嫌不實檢舉新竹市警局吳姓高階警官介入跆協事務等不法情事，導致吳蒙冤接受調查，經吳提告，但劉又不斷找關係施壓要吳撤告，讓吳員飽受民代及警政署高層關說壓力，案經新竹地檢偵結，認定劉貴雄故意陷害，現依誣告罪嫌將劉起訴。

劉貴雄被控於2018年間以替新竹縣長候選人楊文科招募政治獻金為由，向跆協理事長吳兩平詐騙30萬元，事後吳兩平因沒有拿到抵稅收據而向縣府查詢，全案才爆發，新竹地檢署日前依詐欺取財罪嫌將劉貴雄提起公訴。

至於新竹市警局吳姓高階警官提告劉貴雄誣告案，根據起訴書指出，劉於2019年10月4日具名向新竹市警局提出檢舉，虛構事實誣指吳員以高階警官身份干涉跆協行政事務、恐嚇及施壓跆協的理事不得支持「跆協理事長吳兩平罷免案、向新竹縣體育會理事長施壓要求撤換主委劉貴雄、製作跆協公文及官網聲明等4項不法情事。

由於劉貴雄的檢舉函導致吳員接受新竹市警局督察科調查，後因查無具體實證而簽結，但吳員期間備受非議及面臨可能遭受懲戒處分的心理壓力，甚至已影響升遷，因此吳員具狀提告劉貴雄誣告。

根據了解，劉貴雄因自知不實檢舉的事證明確，恐遭檢方起訴，因此他被吳員提告後，一方面尋求民代及警政署高層施壓，一方面尋求跆協現任理事長，也是民進黨桃園市黨部主委張火爐連續直接找吳員協調，希望吳員撤告。

由於吳員多次接獲來自警政署高層及所屬單位長官的「關切」電話，已對吳員工作及生活造成極大困擾，因此吳員曾具狀將他所受到各方壓力的情況呈報檢方，希望檢察官告誡劉貴雄勿再對他騷擾。

檢方調查時，劉貴雄坦承檢舉行為，但辯稱「是聽說的」，「可能是我用詞不當」等語，但不被檢方採信，全案偵結後依誣告罪嫌將劉提起公訴。

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(中時電子報)