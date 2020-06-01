罷韓投票選前之夜辦在哪裡，罷韓團體至今保密到家！不過，地方傳出，4日、5日罷韓陣營都已規畫活動，重頭戲可能選在駁二特區旁的工20區，刻意營造《大港開唱》重新開唱，打擊韓市府，並催動青年返鄉投票意願。

早在1周前，地方即盛傳罷韓團體「選前之夜」可能選在工20區，此處也是韓國瑜推愛情摩天輪，眾多國內外廠商青睞的基地，但卡在中央未簽開發許可協議書，致使摩天輪進度卡關。

地方政壇人士評估，位於當地的大港橋已於4月完工，是陳菊時代副市長史哲的得意作品之一，至今未舉行啟用典禮，若罷韓選前之夜在大港橋邊舉辦，應可拉起最後一波高潮。

巧合的是，親綠媒體1日突然報導，大港橋依規畫應於去年3月啟用，卻遭韓國瑜市長冰處理至今，「只好等代理市長來宣布啟用」，此時刻意凸顯大港橋議題，似乎正為選前之夜活動鋪路。

高市府表示，大港橋是交通部港務局、港務公司所屬，由港務公司獨立設計與建造，主辦港區工程，未涉及市府權責，未能如期啟用是因港務公司周邊護岸設施、碼頭鞏固及景觀正在進行，簡單來講，大港橋根本不歸高雄市政府管轄，啟用時間是交通部與港務公司決定。

地方人士指出，2018年《大港開唱》在工20區舉辦時，前市長陳菊在前呼後擁下，穿著「南霸天」字樣T恤從駁二特區的浮橋走到工20區，並當場宣布要興建大港橋，韓國瑜上任後，前朝也將《大港開唱》停辦責任歸咎於韓市府。

所以，罷韓團體極可能以工20區作為罷韓造勢最後舞台，複刻《大港開唱》，從5日傍晚開始搖滾到深夜，屆時包括立委林昶佐、滅火器樂團、呱吉等人或許將再度登台造勢，鼓勵年輕人投票罷韓。

此外，6月4日星期四是天安門事件發生日期，近日又逢香港反國安法遊行，罷韓團體可能4日就會規畫相關活動，將年輕人對大陸的怒火轉移到韓國瑜身上，攻擊韓的兩岸認同。

(中時 )