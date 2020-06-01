國軍最神秘的網路戰部隊資通電軍指揮部南區指管防護中隊，5月21日爆發採購貪瀆弊案，遭廉政署帶隊前往高雄的指管防護中隊進行搜索，並帶回士官兵等9人調查，接著又爆「漢光33號」演習結束後，國防部參謀本部人事次長室發現電腦伺服器遭到駭客攻擊，3名尉級軍官遭到調查局移送法辦，為此士氣大受打擊，本報掌握，一名任職資通電軍採購室的士官，日前突然傳訊給長官透漏輕生意圖後失蹤四天，幸好在單位及家人協尋後平安歸來，但是否與一連串的案件有關，仍待軍方釐清，但消息人士指出，該位士官是墊錢墊到受不了才離營。

知情人士表示，在一連串的案件爆發後，通資電軍士氣遭受打擊，在指揮部內有一名負責辦理採購的士官，突然留下遺書，並傳訊息給長官表示壓力非常大，對人生有灰色想法，之後就失去蹤影四天，毫無音訊。

軍方與家屬獲知後相當擔憂，用盡各種可能尋找該名士官下落，幸好最後士官自行與家人及部隊報平安，在家人與單位長官陪同下回到營區。

由於該位士官任職指揮部採購室，軍方內部正在了解，是否與日前資通電軍某聯隊南區指管防護中隊因遭人檢舉營內採購出現弊端，疑似有軍士官在進行特定採購項目時，暗中收取回扣及造假，並遭到法務部廉政署搜索有關，目前也正積極對營內人員進行輔導。

據了解，資通電軍是國軍最神秘的部隊，也叫做網路戰聯隊，亦即國軍的「網軍」，全台有多處據點，散佈在各保密位置，亦隱身於民間，相當神祕。

國防部為強化網路戰聯隊戰力，大幅擴增網路戰部隊，人數相當多。在陸空海三軍部隊中，僅有空軍作戰單位是採「聯隊」編制，而資通電軍指揮部網路戰聯隊，則是空軍之外，第一個以「聯隊」為編制作戰單位。

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