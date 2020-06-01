6月1日公佈的5月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.7，較4月提高1.3個百分點，為2月以來最高，重回擴張區間。

這一走勢與大陸國家統計局製造業PMI並不一致。國家統計局公佈的5月製造業PMI為50.6，低於上月0.2個百分點。

財新網報導，隨著企業經營逐步恢復正常，製造業生產連續三個月回升，5月生產指數獲得2011年2月以來最高。生產恢復明顯快於需求，受外需疲弱的拖累，新訂單指數雖較上月小幅回升，仍處於收縮區間。為遏止疫情擴散，多國實施嚴格措施，包括停產停業，新出口訂單指數雖有回升，但已連續五個月處於收縮區間。

需求低迷，導致製造業企業連續5個月壓縮用工，但降幅放緩。受訪企業普遍表示，因需求不足而計畫裁減人手，部分企業則稱員工自願離職後沒有填補空缺。生產加速而企業新訂單減少，導致企業積壓工作量出現自2016年2月以來的首次下降。

(旺報 )