中晚停刊前，印刷廠的最後一夜。(中時資料照)

台灣原本有大華、民族、自立等3家晚報，1988年報禁解除，中時晚報、聯合晚報加入戰場，大華、民族則飲恨出局，在上個世紀的90年代台灣錢淹腳目，晚報一度引領風騷帶動輿論，如今隨著聯晚的關門全部成為歷史。

戒嚴時期報紙為特許事業，政府有限證、限張、限印3大政策，沒有特別的關係不可能辦報，大華、民族、自立晚報基本上各據山頭，彼此相安無事。時序進入民國70年代，台灣掀起民主化浪潮，標榜本土的自立晚報趁勢崛起，成為晚報市場的龍頭，民族、大華被打得落花流水，若非報禁保護早已不在。

1988年台灣開放報禁，只要出得起錢，人人都可辦報，中國時報、聯合報兩大報系也立即投入，迅速成立中時晚報、聯合晚報，與原本一家獨大的自立晚報爭奪晚報市場。兩大報挾財力、發行及編採優勢，以每份5元的低價策略，立即讓自立晚報備感威脅，報禁開放沒幾年就屢次傳出易手消息。

台灣報業市場在上世紀出現危機，第一波打擊是來自有線電視的24小時新聞台，過去小吃攤吃飯配報紙的習慣，變成吃飯看電視，報紙快速萎縮，加上股票收盤時間從中午12點改到下午1點半，股票族從晚報大量散去，最致命的一擊則是無遠弗屆的網路，大量快速多樣的免費訊息充斥，消費者為何還要花10元買晚報？

2005年中時晚報不堪龐大財務壓力決定吹熄燈號，台灣晚報僅剩聯合晚報獨撐大梁，如今連聯晚也決定停業，報業市場之艱辛可見一斑。附帶一提，中晚在停刊前，一度曾與聯晚達成合併協議，由中晚負責編採、聯晚負擔廣告、發行，希望能攜手共度難關，無奈最後仍以破局收場。

中晚停刊前，印刷廠的最後一夜。(中時資料照)

(中時電子報)