全國人大日前通過「港版國安法」的立法決定，美國國務卿蓬佩奧周日（5月31日）再就此事發表評論，重申現時美國沒有理由再給予香港特殊待遇。

蓬佩奧接受霍士新聞訪問時批評，大陸領導人收緊對香港的控制，違反保持香港自治的承諾；他指如果大陸領導人以對待大陸的相同方式去對待香港，美國就沒有基礎給予香港不同的待遇。

另外，蓬佩奧亦重申，美國認為歐洲各國政府應該停止與大路科技巨企華為做生意，指出歐洲國家應該將華為從他們的通訊網絡剔除，並使用西方國家的科技。

大陸官媒再發表評論，批評蓬佩奧等西方政客蓄意歪曲香港的「一國兩制」方針，與反對派等反中亂港勢力唱和，為自己借香港問題干涉大陸內政找藉口。評論指，蓬佩奧等人藉打「香港牌」販賣恐慌和仇恨，實行遏制大陸發展的圖謀，並通過誣衊配合甩鍋戰略，轉移外界對美國抗疫不力、經濟委靡、社會動盪的焦點。

評論揶揄，美國政客曾把香港的示威稱為「美麗的風景線」，類似的風景線如今出現在美國，反問他們有沒有同情的勇氣和欣賞的心情。

(中時 )