娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！張菲媳墾丁海邊大解放 ，性感火辣照網暴動。昔當紅花旦突消失多年內幕曝光，竟遭第一經濟犯騙婚拍裸照威脅。港星吳啟華與馬國明接受《Tiger’s Talk》訪問時，爆料赴陸拍戲時，遇到同劇女星主動給房號引誘。米砂宣布：「進軍A片圈了」，更強調幾乎都是無碼片，立刻引起網友討論。中時電子報娛樂為您追下去。

女星翁馨儀與張菲兒子張少懷結婚6年，兩人育有一子一女，近來一家人前往墾丁度假，她罕見曬出火辣性感的照片，姣好身材立刻吸引眾人目光，而這些照片全都出自「老公視角」。

娛樂8點半》今要來看昔當紅花旦甄秀珍，因遇人不淑，遭到裸照恐嚇，導致她消失演藝圈近10年，之後一度復出，但近年來她專心向佛，不再視自己為藝人了。

演藝圈一直給外界很黑暗的印象，潛規更是時有所聞，近日港星吳啟華與馬國明接受《Tiger’s Talk》訪問時，就爆料赴陸拍戲時，遇到同劇女星主動給房號引誘。

網紅米砂（Misa）先前爆出為孫安佐墮胎，接著半年內連談兩段短命戀情，在當時可說鬧得沸沸揚揚，話題性十足的她昨天無預警在Instagram宣布：「進軍A片圈了」，更強調幾乎都是無碼片，立刻引起網友討論。

(中時電子報)