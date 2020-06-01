先前，三星(Samsung)手機先前因為今年農曆閏四月的緣故，出現了計算邏輯錯誤的情況，導致不少手機出現螢幕變黑、重新啟動的問題。如今，竟然又出現一個怪 bug，只要換了這一張桌布(wallpaper)，竟然也會讓螢幕持續閃爍、當機、進入無限重新啟動的情況。

知名爆料達人 i冰宇宙(@UniverseIce)在 Twitter 分享了一張美麗的風景桌布，並且警告三星手機用戶千萬不要將這張照片設定為桌布，不然手機就會當機；且額外提醒，如果三星手機用戶收到朋友寄來的同一張圖片，也請忽略，不要使用。不料，竟然還是有不少使用者不信邪，硬是嘗試將這張照片設定為三星手機桌布，因此爆發許多災情。

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

@UniverseIce This is an android issue sadly is affecting also google pixels as well pic.twitter.com/HZTtogLfwB — Sebastian (@seb3153) May 31, 2020

此事件讓另一位爆料達人 Max Weinbach 還跳出來說話，奉勸大家不要太反骨，如果有人奉勸你不要嘗試，那還是聽話比較妥當！在意外引發手機當機的災情後，原本分享此訊息的 i冰宇宙 也再度發文，奉勸網友不要輕易嘗試，且表示這不是開玩笑。因此，請三星、Google Pixel 手機用戶不要以身試法，避免後果難以承擔。

Maybe if someone says don't set this as your wallpaper, you shouldn't set it as your wallpaper. https://t.co/dQQ0RVyrL0 — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 31, 2020

據了解，這一張奇妙桌布，不僅影響三星品牌手機，也有使用 Pixel 手機的用戶嘗試後，發現手機同樣中招。因此，或許有可能是這張照片觸發了一些未被發現的 Android 系統 bug 所導致。經過 i冰宇宙的嘗試，他發現將這張照片上傳到微博時，照片色調會改變，並且這張照片也因此變得無害(設定為手機桌布後不會出現問題)，此他推論或許是出在照片色域的問題上。目前，究竟為何這一張照片會引爆三星、Google Pixel手機當機的災情，還沒有定論。爆料達人目前已在雲端空間中上傳了照片原始檔，邀請開發者可以深入研究。

When I tried to upload the original image (left) to Weibo, I found that its color to change (right). At this time, the image became harmless, but when uploaded to twitter, the original image still does not change color, still harmful. So I suspect it may be related to color gamut pic.twitter.com/0A1PlUqlpv — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

This is not a joke, please do not try, I hope someone can understand its crash mechanism to avoid the harm of such wallpapers to the phone. Please developers to study it, this is the original picture of the wallpaper:https://t.co/qPBv9iE56t — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

據了解，這一張設定為桌布後會造成三星、Google Pixel 手機當機的照片，是由 Nikon D850 數位單眼相機所拍的照片。目前僅影響部分品牌的 Android 手機，若是 iPhone 用戶將此照片設定為桌布的話，並不會出現系統不穩定、重新啟動等情況。而如果身為 Android 用戶的你已經不小心中箭落馬，建議可以在安全模式下嘗試重新設定手機桌布，或者在將此照片設定為桌布後，快速將桌布改為其他素材，以避免手機當機而可能無法使用。

(科技)