先前，三星(Samsung)手機先前因為今年農曆閏四月的緣故，出現了計算邏輯錯誤的情況，導致不少手機出現螢幕變黑、重新啟動的問題。如今，竟然又出現一個怪 bug，只要換了這一張桌布(wallpaper)，竟然也會讓螢幕持續閃爍、當機、進入無限重新啟動的情況。
知名爆料達人 i冰宇宙(@UniverseIce)在 Twitter 分享了一張美麗的風景桌布，並且警告三星手機用戶千萬不要將這張照片設定為桌布，不然手機就會當機；且額外提醒，如果三星手機用戶收到朋友寄來的同一張圖片，也請忽略，不要使用。不料，竟然還是有不少使用者不信邪，硬是嘗試將這張照片設定為三星手機桌布，因此爆發許多災情。
此事件讓另一位爆料達人 Max Weinbach 還跳出來說話，奉勸大家不要太反骨，如果有人奉勸你不要嘗試，那還是聽話比較妥當！在意外引發手機當機的災情後，原本分享此訊息的 i冰宇宙 也再度發文，奉勸網友不要輕易嘗試，且表示這不是開玩笑。因此，請三星、Google Pixel 手機用戶不要以身試法，避免後果難以承擔。
據了解，這一張奇妙桌布，不僅影響三星品牌手機，也有使用 Pixel 手機的用戶嘗試後，發現手機同樣中招。因此，或許有可能是這張照片觸發了一些未被發現的 Android 系統 bug 所導致。經過 i冰宇宙的嘗試，他發現將這張照片上傳到微博時，照片色調會改變，並且這張照片也因此變得無害(設定為手機桌布後不會出現問題)，此他推論或許是出在照片色域的問題上。目前，究竟為何這一張照片會引爆三星、Google Pixel手機當機的災情，還沒有定論。爆料達人目前已在雲端空間中上傳了照片原始檔，邀請開發者可以深入研究。
據了解，這一張設定為桌布後會造成三星、Google Pixel 手機當機的照片，是由 Nikon D850 數位單眼相機所拍的照片。目前僅影響部分品牌的 Android 手機，若是 iPhone 用戶將此照片設定為桌布的話，並不會出現系統不穩定、重新啟動等情況。而如果身為 Android 用戶的你已經不小心中箭落馬，建議可以在安全模式下嘗試重新設定手機桌布，或者在將此照片設定為桌布後，快速將桌布改為其他素材，以避免手機當機而可能無法使用。
(科技)
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