友訊(2332)今(1)日舉行股東臨時會，會中順利通過解任第11屆董事高聚投資公司、明泰科技公司、前勁投資公司、云瑋投資公司與獨立董事陳立君之董事與獨立董事職務等五案。

召開股東臨時會的馮忠鵬與鍾祥鳳兩位獨立董事表示，感謝經濟部、證期局、交易所對於其二人仍具備獨立董事資格的認定，也感謝台北地方法院及台灣高等法院駁回胡雪等人假處分的聲請及抗告，讓友訊的股東可以在股東臨時會表達其股東意志，落實股東行動主義。

今天支持解任案的股權比例已超過友訊已發行股份總數的66.69%，若以出席股數計算支持解任的比例更高達75.21%，可見高聚投資公司等五位董事已不被大多數股東所支持，更可以彰顯大多數股東是不相信馮忠鵬及鍾祥鳳獨立董事有收受不當報酬。

二位獨立董事也呼籲，高聚投資公司等5位董事已經被解任了，應該要接受代表友訊過半數以上股權之股東的意志，不要再做違法、對抗主管機關及損害公司及股東權益的事情。

股東臨時會結束後，由於友訊公司董事長已被解任，為了維持公司的正常運作，二位獨立董事及李中旺副董事長立即進行董事會，推選李中旺為新任董事長，以穩定公司。李中旺董事長也呼籲公司全體同仁配合辦理交接程序，並請主管機關進行協助以穩定公司並保障全體近7萬位股東的權益。友訊公司原定6月15日股東常會將會由新任李中旺董事長來主持，也會依照原定議程進行董事全面改選，李中旺董事長呼籲友訊股東踴躍參與股東常會，為友訊公司選出第11屆新任董事，繼續帶領友訊。

董事長李中旺及二位獨立董事也強調，為了恢復友訊作為網通界台灣之光的榮耀，也為了落實公司治理的理念，將希望能儘速將友訊帶回營運常軌，安定並凝聚員工同仁之向心力，繼續為友訊及台灣打拚。

(時報資訊)