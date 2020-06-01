餐飲業者新天地（8940）受新冠肺炎疫情衝擊，坦言今年是創立以來營運最艱辛的一年，但預期「最壞時機已過」、第二季營運將落底，目前婚宴接單已自第四季滿到明年首季，公司不裁員、不減薪，並利用營運淡季提前為旺季做好準備。

新天地3月19日股價下探7.92元新低，隨後回升至9～10元附近盤整，5月25日起發動上攻、3天急漲逾3成，28日上攻13.8元的近10月高點後漲多拉回，今（1）日攻勢再起，開高後再買盤敲進下再攻漲停價13.3元。三大法人上周小幅賣超11張。

新天地受處分子公司及新冠肺炎疫情影響，2020年首季合併營收3.49億元，季減18.63％、年減36.6％，歸屬母公司稅後淨利546萬元，季減91.2％、年減91.32％，每股盈餘（EPS）0.08元，低於去年第四季0.92元及同期0.93元。

新天地因近期股票達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報。2019年4月自結合併營收創1195.2萬元新低，月減69.75％、年減85.08％。稅後虧損500萬元、每股虧損0.72元，較去年同期由盈轉虧。

新天地董事長王玉雲表示，雖然在1月尾牙宴挹注下，首季營運仍守住獲利，但疫情震撼彈使營運自2月起急凍，被取消或延期的桌數達數千桌，預期第二季營運將是全年最淡。不過，目前最壞時機已過，目前年底接單已爆單，將利用淡季預先做好準備。

展望後市，新天地維持穩扎穩打的經營管理，持續致力技術創新及多元拓展。續異業合作經營台中「萊特薇庭」飯店式宴會廳的模式成功後，去年底新增彰化「唯愛庭園」莊園式宴會餐廳據點，預期在結合休閒旅遊下，可望增添今年營運動能。

新天地5月28日召開股東常會，通過2019年財報及虧損撥補案，並完成董事全面改選，新任4席董事包括董事長王玉雲、吳政和、邱明媚及三代的歐政宏，3席獨董為曾杉源、蕭燈耀、許景明，會後董事會推選王玉雲續任董事長。

(時報資訊)