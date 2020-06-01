凱美(2375)將於6月5日舉行股東會，今年預計辦理現金減資每股退還現金3元，並配發0.5元現金股息。為強化物聯網(IoT)、5G及車載產品佈局，且手上現金滿滿，凱美將持續進行併購，計畫2年內合併營收達100億元，隨著營收規模放大，獲利亦可望大躍進。

凱美將於6月5日與國巨、奇力新(2456)同一天舉行股東會，凱美分別於2018年及2019年合併全球最大乙太網路變壓器(Lan Transformer)廠帛漢，及同為國巨集團的鋁電廠智寶，經過凱美董事長翁啟勝一步步紮實調整，凱美108年合併營收45.47億元，年成長53%，營業毛利為11.41億元，年成長1倍，合併毛利率拉升至25.1%，年增5.97個百分點，稅後盈餘3.3億元，每股盈餘2.83元。

凱美因手上現金充裕，凱美計畫辦理現金減資30%，退還股東每股現金3元，並發於0.5元現金股息，等於股東參與除息及現金減資，每股可以領回3.5元，相關議案將於股東會中討論。

為強化物聯網、5G及車載產品佈局，凱美將持續進行併購，其中國巨將於第3季完成收購的基美，市場預期，國巨收購基美後可望將基美部分業務與凱美整併，而凱美亦已鎖定國內外鋁電廠洽談併購，希望能擴大產品線及營運規模，進一步提升營運績效。凱美表示，公司計畫2年內合併營收達100億元，獲利亦可望隨營收規模大躍進。

(時報資訊)