桃園一名徐姓男子，偷吃黃姓人妻女同事，還傳訊「塞到妳滿滿吞不下去」，黃女的丈夫看到2人鹹濕對話，才知再戴綠帽，氣的對徐男提告求償100萬元。

徐男在法院審理時辯稱，自己與黃女是同事，2人在手機中的對話只是開玩笑。不過法官勘驗手機對話內容發現，黃女發生性關係當天對徐男說：「今天要跟我住嗎？」，2人事後還互相傳訊回顧床戰過程，黃女：「我脫光光了」、「吹到你受不了」、「在上面你舒服耶」。徐男則回「塞到妳滿滿吞不下去」、「可以跟你再來一次」、「而且妳今天在上面很多次」。

黃夫在2019年8月24日曾以2人對話記錄質問黃女，但黃女不但沒有反駁，還苦苦哀求想挽回婚姻說：「我真的知道錯了」、「看在我們2個小孩的情分」。

法官認為，如果徐男與黃女的對話單純是開玩笑，那黃女就沒有必要為了挽回夫妻婚姻向黃夫認錯，因而認定徐男已經破壞黃夫原本圓滿婚姻，判決需賠償10萬元。

(中時電子報)