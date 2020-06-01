中華經濟研究院（中經院）發布5月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）指數續跌2.8至44.8，創為2012年7月創編以來最快緊縮速度，非製造業經理人指數（NMI）指數連續4個月呈現緊縮，但指數回升2.7至45.2。

中經院院長張傳章表示，PMI五項組成指標中，包括新增訂單、生產與人力僱用都滑落至創編以來最快緊縮速度，皆滑落至創編以來最快緊縮速度。但供應商交貨時間上升，及存貨呈現擴張。

六大產業PMI皆回報為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業的32.6、電力暨機械設備產業的39.1、基礎原物料產業的42.2、食品暨紡織產業的45.2、化學暨生技醫療產業的48.2與電子暨光學產業的49.5。

張傳章指出，NMI的四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現緊縮，但供應商交貨時間呈現上升。

七大產業NMI全數呈現緊縮，依緊縮速度排序為運輸倉儲業的40.0、教育暨專業科學業的43.8、零售業的45.3、資訊暨通訊傳播業的45.8、批發業的46.3、營造暨不動產業的48.5與金融保險業的49.3，僅住宿餐飲業的59.7、呈現擴張。

(工商 )