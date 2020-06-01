口罩販售今解禁 量販業者備貨因應 11:122020/06/01 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 量販業者將口罩補貨上架。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾選購口罩。(黃世麒攝) 民眾選購口罩。(黃世麒攝) 民眾選購口罩。(黃世麒攝) 國內新冠肺炎疫情趨緩，政府決定6月1日起可以自由販售口罩。國內量販業者備妥1萬8720包一般醫療口罩開賣，分為5入和7入裝，共11萬7360片，5入裝為79元，相當於1片15.8元；小顏S號7入裝69元，約1片9.9元。 業者表示，這波口罩是疫情開始前的存貨，因當時政府宣布口罩禁售所以未拿出來販售，數量不多，所以每人每次限購1包。 開賣當天上午有不少民眾詢問，但未見排隊人潮，雖然價格比實名制貴上不少，仍有民眾選擇購買。 (中時 ) #口罩 #業者 #民眾 #疫情 #政府 也許您會感興趣 生活熱門新聞 7-11口罩一片5元 開賣時間曝光 - 生活 口罩買氣又回升！藥師：除了這顏色全賣光 - 生活 報紙不再晚安 晚報揮別台灣 - 生活 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 - 生活 CP爆表！半熟麵包後好市多這甜點賣瘋了 網：超過癮 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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