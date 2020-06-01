民眾選購口罩。(黃世麒攝)

民眾選購口罩。(黃世麒攝)

民眾選購口罩。(黃世麒攝)

國內新冠肺炎疫情趨緩，政府決定6月1日起可以自由販售口罩。國內量販業者備妥1萬8720包一般醫療口罩開賣，分為5入和7入裝，共11萬7360片，5入裝為79元，相當於1片15.8元；小顏S號7入裝69元，約1片9.9元。

業者表示，這波口罩是疫情開始前的存貨，因當時政府宣布口罩禁售所以未拿出來販售，數量不多，所以每人每次限購1包。

開賣當天上午有不少民眾詢問，但未見排隊人潮，雖然價格比實名制貴上不少，仍有民眾選擇購買。

(中時 )