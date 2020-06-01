大聯盟球季能否順利開打尚未可知，日本職棒則已確定在19日揭幕。暌違14年重回老東家西武獅隊的「平成怪物」松坡大輔正在全力備戰，昨天在牛棚練投93球，投手教練西口文也表示：「松坂 的狀況比預期理想。」但開幕先發重任是否就交給他？西口說：「還不確定，只能說可能有他吧。」

松坂大輔已39歲高齡，2015年重返日本職棒後一直被傷痛所苦，只有2018年在中日龍隊有勝投紀錄（6勝）。重返老東家西武獅後，若能重新站上主場投手丘就非常有意義，尤其是開幕戰。

為了爭取開幕戰或開幕周先發，松坂大輔非常努力。他表示，這是2年來第一次擺脫右肩的痛感，而且為了治療右膝，3月間還注射了藥物，以期進一步改善狀況。5月27日他曾進牛棚投了44球，並且說，距離開幕越來越緊迫，不能浪費時間。

由於今年日職球季縮水為120場，每一戰都非常重要；松坂大輔的狀況若未能達到要求，開幕戰先發重任絕不可能交給他。教練團可能先設定讓他在開幕3連戰先發，但是不是開幕戰還不一定。

(中時 )