大陸人大通過香港國安法後，川普隨後召開記者會宣布制裁措施，雖然未對股市造成多大衝擊，但不可否認的，美陸關係已是日益緊張，不過，多名分析師認為，未來美股要面對的不只這個問題，還有3大未爆彈等著市場拆除。

CNBC報導，僅管美陸關係衝突似乎在川普的記者會下告一段落，不過，分析師預期相關後續效應仍將對市場造成壓力。與此同時，美股本周還要面臨幾項利空。

第一、美國各地興起的暴動事件，上周美國明尼蘇達州白人警察暴力執法導致非裔男子死亡，種族歧視問題再度浮上檯面，造成美國多地出現抗議示威，甚至衍生出暴動事件，像是蘋果、精品業等店家都傳出遭到洗劫。分析師認為，雖然目前看起來對市場影響不大，不過在持續的抗爭行動下，還是可能會衝擊市場信心。

第二、科技股與社群媒體壓力，大型科技股是本波美股反彈的最大功臣，然而上周的漲勢卻明顯出現和緩；專家推論，由於美國科技業與大陸的關係緊密，美陸關係緊張下，理論上當然受到牽連。

至於社群媒體方面，因為推特上周在川普的文章上標上「查明事實」連結，引起川普不滿，隨後發布行政命令要求社群媒體保障言論自由，此舉也對推特股價造成衝擊。

第三、可怕的經濟數據，本周美股將有幾大重要經濟數據公布，包括今(1日)的製造業PMI、明日的汽車銷量等，其中，最受矚目的就是周五的就業報告，根據市調估計，美國5月失業率恐將達到19.8%的驚人數字。

(中時電子報)