炎熱夏天，茶飲一直都是台灣民眾消暑首選，在家自製冷泡茶，放在冰箱隨時拿出來喝，不但讓身體暢快沁涼，也補充身體水分需求。然而部分人可能擔心，在家用冷水泡茶葉，比熱水所需時間更久，恐怕溶出有害物質。因此農委會在官網澄清，大部分茶葉都是脂溶性農藥，不會因久泡而溶在茶湯中。

農委會表示，根據茶改場試驗結果顯示，茶葉經冷泡後，內容物溶出率與浸泡時間成正比，換句話說，冷泡時間浸泡時間越久，茶葉內容物溶出率越高，風味也會有改變，釋出微量水溶性的藥物風險也會提高，但茶葉大部分是使用脂溶性藥劑防治病蟲害，該藥物不溶於水，因此飲用冷泡茶對身體健康不致造成危害。

林口長庚醫院臨床毒物科主治醫師顏宗海表示，各國針對不同食品上，都會評估當地人飲食習慣，制訂不同農藥使用標準，消費者在購買前，最好檢查外包裝標示，確認一下有沒有相關認證，了解農民是否按照規範栽種，基本上農藥使用與殘留量都有標準，按照規定栽種農產品，不會對身體健康造成傷害。

同時顏宗海也說，化學物質大致上可區分成水溶性與脂溶性，大部分蔬菜多是水性農藥協助栽種，民眾在清洗青菜時，可以用水把殘留農藥帶走；至於茶葉則是喝茶湯，用水溶性農藥，可能不小心就溶出農藥喝下肚，因此使用脂溶性農藥，就比較不會溶解在水裡，茶湯帶有農藥的機會就下降很多。

然而顏宗海提醒，台灣夏天朝溼炎熱，食物容易腐壞，喝茶也是一樣，當泡出茶水後，最好在一定時間內飲用完畢，否則就一定要放到冰箱保存，時間拖越久茶水就會變質，但就算擺在冰箱，也要及早喝完。農委會也提醒。茶葉若在夏季或氣溫較高時冷泡，可能有變質問題。因此，冷泡茶宜儘速飲用或置於冰箱冷藏分次飲用。

農委會補充，冷泡茶若使用普洱熟茶或其他黑茶類時，需考量微生物孳生疑慮，此類茶建議煮開1至2分鐘後再飲用，以確保飲用安全。

(中時電子報)