交通部今日公告「代客駕車服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並自即日生效；未來酒駕代駕費率及保險金額須事先講清楚、代駕人不得有前科，以保障雙邊權益。

新法上路後，若代駕業者發生變相或額外加收費用、任意終止或解除契約，主管機關得依法要求限期改正，屆期不改正者處3萬元以上30萬元以下罰緩，若再限期不改善者，則處5萬以上50萬以下罰緩，得按次處罰。

交通部表示，酒後須請代駕服務的消費者最關心的問題，包括：代駕費率、在酒醉情況下把自己跟車都交給陌生人開是否安全、期間若出事、違規該怎麼辦等。

交通部表示，定型化契約明訂，未來代駕費率須事先揭露、代駕公司是否有幫司機投保及投保金額亦須清楚交代、代駕司機須有職業駕照且不得有刑事紀錄；消費者的車子不得為贓車且須投保強制險。

另外，契約明訂，當消費者陷入酒醉嚴重、意識不清楚時，須有意識清楚的人，通常是消費者的親友陪同消費者搭乘到指定的目的地；意識清楚則須提供緊急聯絡人之聯絡方式。

消費者終止契約方面，如果代駕人到達約定地點、通知消費者之前，消費者可不附理由終止契約，也不用支付任何費用；若是代駕人到達約定地點、通知消費者之後終止契約，則消費者要支付所生費用。

代駕服務業者終止契約方面，代駕人如遇路阻、交通事故、交通管制或颱風等其他不可抗力因素，無法於約定時間內抵達約定地點時，應即時通知消費者變更抵達時間，或由代駕服務業者通知消費者終止契約。

交通部路政司科長廖謹志說，目前有台灣大車隊、大都會衛星車隊及台灣代駕3大家業者執業數年，希望讓喝酒民眾能安全回到家，也保障用路人行車安全。

(中時 )