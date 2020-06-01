房屋免費借給配偶開公司 仍要課所得稅 11:032020/06/01 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為財政部台北國稅局。圖／林昱均） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部台北國稅局表示，個人如將其所有房屋無償供配偶設立之公司營業使用，依法應參照當地一般租金情況，計算租賃收入，報繳所得稅。 台北國稅局說明，所得稅法第14條第1項第5類第4款規定，將財產借與他人使用，除經查明確係無償且非供營業或執行業務者使用外，應參照當地一般租金情況計算租賃收入。所謂「他人」，依所得稅法施行細則第16條第2項規定，係指本人、配偶及直系親屬以外之個人或法人。 因此，如果是王小姐把房屋借給配偶做公司商辦，因為已經是給公司法人使用，自然也屬於「他人」。 (工商 ) #台北國稅局 #配偶 #借給 #所得稅 #財政部 也許您會感興趣 財經熱門新聞 危險！散戶殺進這2檔 股市大泡沫快爆炸 - 財經 10年前發消費券搶這檔賺6倍！今年散戶機會又來了 - 財經 川普謀殺香港！爆資金大逃亡 這國躺著賺！ - 財經 比5奈米狂！台積電大客戶討武器 有望甩開英特爾 - 財經 斷供華為傷害不小 台積電5奈米加強版布局傳有變化 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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