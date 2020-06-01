財政部台北國稅局表示，個人如將其所有房屋無償供配偶設立之公司營業使用，依法應參照當地一般租金情況，計算租賃收入，報繳所得稅。

台北國稅局說明，所得稅法第14條第1項第5類第4款規定，將財產借與他人使用，除經查明確係無償且非供營業或執行業務者使用外，應參照當地一般租金情況計算租賃收入。所謂「他人」，依所得稅法施行細則第16條第2項規定，係指本人、配偶及直系親屬以外之個人或法人。

因此，如果是王小姐把房屋借給配偶做公司商辦，因為已經是給公司法人使用，自然也屬於「他人」。

(工商 )