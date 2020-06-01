中保科（9917）最新公告指出，累計已持有國產（2504）13.91％持股，主要是從民國93年1月1日至109年5月27日止，經由集中市場買入、股票股利及現金增資方式取得192,702張。

中保科表示，取得國產股份之目的為長期投資，預計於一年內再自集中市場，依合理之股價持續買進持股。

中保科公告，此次公告對國產持股90,622張、持股比率6.54％，中保投資持股9,900張、持股比率0.71％；立捷國際持股56,259張、持股比率4.06％；國雲保全持股8,800張、持股比率0.64％；國興保全持股12,669張、持股比率0.91％。

另外，國雲公寓大樓管理維護公司持股4,650張、持股比率0.34％；中保寶貝城持股7,900張、持股比率0.57％；博訊科技持股900張、持股比率0.07％；復興空廚持股1,000張、持股比率0.07％，合計持股192,702張、持股比率13.91％。

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