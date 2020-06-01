威廉、風田搭檔主持《食尚玩家熱血48小時》，組成威風兄弟培養出好默契，兩人前進台灣三大天后宮尋找在地美食，還在北港邂逅鋼管三姊妹，看著鋼管車上的辣妹們扭腰擺臀，威廉忍不住說：「我控制不住自己了。」隨即跳上鋼管車與辣妹熱舞，大搞「車震」。

北港朝天宮周邊處處都是美食，但威風兄弟志不在吃，眼尖發現北港最美麗風景辣妹鋼管車，來自日本的風田不了解台灣文化，搞笑發問：「這是三太子嗎？」威廉則回答：「這是三太子的妹妹，三個太妹。」看著鋼管車上的性感辣妹們磨蹭鋼管、扭腰擺臀，威廉眼看就快把持不住，情不自禁說：「我控制不住我自己了。」隨後便跳上鋼管車與她們大方熱舞，車子不小心晃一個太大力，連左鄰右舍都出來看，大搞「車震」害一旁的風田害羞說：「這個我可以。」

威廉（右）及風田大啖美食。（TVBS提供）

威風兄弟尺度全開，這次片尾曲找來鄉民老婆吳卓源和ChrisFlow推出全新單曲〈玩家〉，官方MV已在5月29日釋出，上線後網友們好評如潮，威廉聽完表示：「我覺得鄉民老婆這稱號有點問題，應該是威廉的老婆。」風田則不甘示弱說：「不對！是風田的Julia。」惹得全場捧腹大笑。而粉絲關心不是單身的威廉還有種種玩咖行徑，女友會不會擔心？他拍胸脯表示：「不會啊，女友超級有智慧，有時候還會覺得節目效果很好，鼓勵在事業上可以有各種嘗試。」

(中時 )