「弗洛伊德之死」所引發的大規模反種族歧視示威抗議活動變調，導致趁亂洗劫商店的事件頻傳，亞馬遜、目標百貨（Target Corp）與蘋果等主要零售商已宣布關閉或縮減部分城市業務。

美國明尼亞波里斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因遭到警察以膝壓頸制伏而死亡，再次引爆種族歧視與警方執法過當的爭議，全美各大城市掀起大規模示威抗議活動，但許多已演變成警民暴力衝突與趁火打劫亂象，迫使華盛頓特區等40大城市實施宵禁，德州、維吉尼亞州與亞利桑那州更宣布進入緊急狀態。

在抗議活動最激烈的城市，亞馬遜旗下全食超市（Whole Foods Market）、目標百貨、蘋果公司等主要零商業者已經暫時關閉當地門市，或調整部分商店的營業時間，以配合當地政府的宵禁政策。因抗議活動變調，蘋果、目標百貨與全食超市一些門市遭到搶劫。沃爾瑪宣布，由於部分商店遭到搶劫，已關閉全美數百家門市。

在美國各地政府逐漸解除防疫封鎖措施之際，這一波反種族歧視、反警方暴力執法的示威潮，可能使部分零售業者恢復正常營運的計畫受挫。在新冠肺炎疫情爆發期間，全美271家蘋果商店就有將近一半關閉，好不容易上周才又重啟約100家門市。受到示威活動影響，蘋果宣布許多門市將在周日暫時歇業。

(時報資訊)