熱映(3373)5月營收連續4個月飆出新高紀錄，今日股價跳空漲停板157.5元開出，但隨後高檔賣壓出籠，股價由紅翻黑，直落在平盤下方，而後再度拉升，盤中振幅超過11%。

熱映5月營收2.57億元，連續4個月創新高，月增22.04%，年增243.09%。前5月營收8.61億元，年增181.09%。

熱映的溫度量測品營收占比約6~7成，今年初新冠肺炎疫情肆虐，體溫量測市場需求爆增加，訂單接到手軟，推升產品單價、利潤齊步上漲。4月稅後純益1.02億元，年增202.4倍，每股純益2.35元。

大陸地區1月起出現新冠肺炎疫情，大幅提升額溫槍等防疫需求，推升熱映營收、獲利大爆發，前4月EPS已高達6.01元，目前歐美疫情雖趨緩，但全球額溫槍需求仍大，不過大陸生產秩序恢復，出口禁令取消，後市需觀察熱映首季超高毛利率能否維持。

(時報資訊)