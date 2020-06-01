Tesla等生產隨歐美解封及大陸復工順利放量，且家電及工業等亦因東南亞各國陸續恢復生產，隨著各地供應鏈加速復工，貿聯-KY(3665)車用、家電及半導體等工業產品出貨可望自6月趨於正常，業績亦可望擺脫4月谷底，在各產品出貨暢旺下，貿聯-KY預估，只要出貨正常，第3季業績可望優於去年同期，挑戰單季歷史新高，下半年營運可望優於上半年，激勵貿聯-KY今天盤中股價站回200元關卡。

新冠肺炎疫情全球蔓延，上下游供應鏈因各國封城封國處於斷鏈狀態，讓產品佈局多元及全球化佈局甚深的貿聯-KY亦難擋衝擊，不過隨著全球疫情趨緩，歐美及東南亞各國陸續解封復工，供應鏈運作已逐步正常。

儘管新冠肺炎疫情對終端市場需求及供應鏈造成不少影響，Tesla電動車銷售卻呈現穩定放量，且遠距生活帶動資通訊產品需求強勁，加上企業加速工業自動化腳步，貿聯-KY訂單無虞，目前貿聯-KY車用、家電及半導體等工業產品出貨已趨於正常，加上自4月7日起正式認列新加坡商Speedy Industrial營收獲利，貿聯-KY預估，6月起出貨可望趨於正常，並於第3季開始展現成長力道。

貿聯-KY第1季稅後盈餘2.36億元，年減28.63%，每股盈餘1.81元；累計前4月合併營收67.36億元，年減10.94%，貿聯-KY預估，第3季業績可望優於去年同期，挑戰單季歷史新高，下半年業績亦可望優於上半年。

貿聯-KY營運走出谷底，亦獲得美系外資力挺，美系外資看好Tesla，半導體和醫療等三大成長動能，可望帶動貿聯-KY毛利率上升，給予「買進」評等，目標價245元，成為貿聯-KY站回200元關卡推手。

(時報資訊)