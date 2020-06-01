國際廢鋼原料價格再度走揚，澳洲鐵礦砂並大漲至突破100美元，上周鋼筋買氣逐步回溫，鋼筋大廠豐興(2015)今日開出盤價為全面平盤，廢鋼、鋼筋均為連續第五周以平盤開出，期望買氣進一步提升。

回顧上周，國際廢鋼原料價格小幅拉回，國內廢鋼價格呈現整理的格局；豐興再度開出盤價為全面平盤，廢鋼收購價再度開平盤，鋼筋及型鋼產品價格也仍為平盤。

國際廢鋼原料價格近期持續盤堅的格局，國內鋼筋市場買氣略回溫，豐興盤價持續平穩以對；本周豐興除了廢鋼收購價持平，鋼筋價格也再度以平盤開出。本周廢鋼持平於每公噸收購牌價為7000元；鋼筋每公噸牌價仍為1.46萬元，型鋼每公噸牌價維持1.96萬元。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸反彈2美元至242美元；美國貨櫃廢鋼報價彈升5美元至每噸235美元。澳洲鐵礦砂由每噸96.85美元再大漲至100.9美元。

(時報資訊)