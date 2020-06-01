華為遭美升級制裁利空，使IC載板族群後市雜音頻傳。不過，美系外資出具最新報告，預期ABF載板供給將持續短缺至2022年，看好欣興（3037）將是主要受惠者，華為禁令不會改變長期利空趨勢，首度將欣興納入追蹤個股，給予「買進」評等、目標價66元。

欣興近期股價受華為禁令利空影響，自46元高檔拉回38～40元間盤整。受此利多激勵，今（1）日在買盤敲進下放量勁揚，一度飆漲7.86％至43.25元，早盤維持逾7％漲幅。三大法人仍偏多操作，上周合計買超2651張。

美系外資出具最新報告，指出儘管市場擔心未來ABF載板供給增加，但供需分析模式卻顯示供給短缺狀況將持續存在。預期即使2020～2022年全球ABF載板供給增加13％、21％、15％，仍無法追上將分別成長19％、23％、11％的強勁需求成長。

美系外資表示，ABF載板需求的主要成長動能，將來自5G、高效能運算（HPC）、先進駕駛輔助系統（ADAS）等應用，預期2020～2022年全球ABF載板供給缺口分別約5％、7％、3％。

美系外資預期，智慧型手機對射頻（RF）前端模組需求增加、更大的系統單晶片（SoC）尺寸及採用天線封裝（AiP），將有助欣興產品平均單價（ASP）提升，車用印刷電路板（PCB）亦可望在2021～2022年觸底，跟隨電動車普及率提升同步增加。

美系外資指出，華為及旗下海思目前貢獻欣興約近10％營收，但由於ABF載板供給持續吃緊、且客戶組合較多元，預期欣興受華為禁令影響較小，不太可能改變長期利多趨勢，近期股價拉回為切入好時機，首評欣興給予「買進」評等、目標價66元。

(時報資訊)