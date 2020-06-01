最新民調顯示，民主黨出戰競選總統的前副總統拜登拜登得益於新冠肺炎疫情，支持度領先總統川普10個百分點。對此，網友紛紛表示，拜登穩了！

據美國廣播公司新聞網（ABC）及《華盛頓郵報》上周六公布於上周一（25日）至上周四（28日）共同進行的民調，顯示拜登以53%支持度領先川普的43%，主要針對二人應對疫情及經濟的表現。分析指，川普在經濟及控制疫情方面形象，逾一半受訪者不看好他；民眾對拜登控制疫情擴散則期望較大。

對此，批踢踢網友紛紛表示，「拜登穩了」、「三普急了」、「這件事川普又要扣很多分了」、「美國疫情搞成那樣」、「今年差很多哦，上次搖擺州大部分是川普有優勢，今年很慘的」、「普選輸選舉人贏，必須搖擺州大贏才行，這次川普似乎沒上次的優勢了」、「川普落後滿明顯的吧，一定是落後才會退出WHO」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

但也有網友認為川普勝選機會高，「笑死！川普搖擺州領先好嗎？而且這次左膠暴民對掰登大扣分」、「上次希破左到都出汁了還是選輸，這次炒左議題就會贏？」、「上次是11，現在是10，靠暴動結果川普民調增加的意思」、「笑死人，上次希拉蕊領先更多」

(中時電子報)