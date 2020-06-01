大陸日前印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》要推動一系列重大建設工作加速落地。根據各地最新的政策安排，新基建設施將成為長三角區域發展的一大重點。作為大陸第一個跨省域法定空間規畫，目前已進入最後階段，這將首次實現跨省級不同行政區「一張藍圖管全城」的創新制度目標。

截至目前，一體化示範區已經發布了先行啟動區產業項目准入標準，這也是首次實現跨省級行政區域執行統一的產業項目准入標準；具體來看，先行啟動區將適當兼顧區域發展階段性差異，由示範區執委會針對不同產業區域制定「經濟密度」過渡性調節幅度，更好貼合區域發展需求；並建立統籌招商引資政策、統一項目管理機制、加強事中事後監管、建立動態調整機制等4項工作機制。

有高層表示，今年是長三角示範區建設的「密集施工期」。目前，示範區執委會會同「兩區一縣」梳理了近100個項目，目前，重點推進33個亮點項目包括生態環保、互聯互通、創新發展和公共服務等。

值得注意的是，在眾多建設項目中，新基建是重點。據了解，目前長三角示範區正在啟動推進示範區智慧大腦建設，構建「一體化中樞」，實現示範區內相關數據跨省域互聯互通。

大陸國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部研究室主任劉云中，2020年，大陸區域發展推進力度將進一步加大；從東至西，從南至北，大陸區域發展全方位布局，通過比較優勢，提高區域經濟發展的總體效率，激發區域活力，區域發展優勢將更為突出。

國家發展改革委秘書長叢亮則表示，2019年，京津冀、長三角和粵港澳大灣區的地區生產總值分別達到8.5兆元（人民幣，下同）、23.7兆元和11.4兆元，占全大陸的比重達到44％，這三大動力源成為大陸經濟發展的發動機；要實現區域經濟的高質量發展，就必須充分發揮這三大動力源的引領作用。

展望未來，叢亮還透露，下一步還將努力縮小區域發展的差距，包括推進西部大開發形成新格局，積極推動成渝地區雙城經濟圈的建設，打造陝西等內陸改革開放高地等。

(旺報 )