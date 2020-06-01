隨著新冠肺炎疫情持續、美陸關係日益緊張，台海情勢也隨著美陸局勢而升溫，長期關注兩岸情勢的名作家范疇，日前受邀到民進黨中央進行專案報告，他並向民進黨提出評估警告，「台海戰爭最快3個月、最慢3年發生」。

據《風傳媒》5月30日報導，范疇在中常會提醒民進黨政府，必須做好心理準備，范疇指出，因應戰爭模式可能改變，台海戰爭可能爆發時間，應修正為「3個月到3年」。

報導也指出，國內曾有民調結果顯示「7成民意願意保衛台灣」，他對此表示高度質疑，他強調「戰爭的模式，並非過去假想的全面開戰，有可能是小規模軍事衝突」，雖然有7成民意的在民調受訪中表示願意保衛台灣，但他仍不清楚的是，「台灣年輕人是否有作戰的決心保台」，民調應推到可能流血的狀況來詢問，才有意義。

此外，據《ETtoday新聞雲》報導，軍情航空網站主編施孝瑋指出，大陸解放軍現況並沒有對台灣進行快速登陸的力量，也就是「不具備終結戰爭能力」，他也說，若3年內兩岸爆發衝突，台灣仍有一博的機會。

(中時電子報)