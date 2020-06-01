大聯盟與球員工會至今對於薪資問題尚未取得共識，眼看原定的春訓2.0日期逐漸逼近，根據最新消息指出，球員工會稍早向大聯盟做出提案，裡頭包含了復賽日期、球員薪資問題等等，如果球團想要延遲支付球員薪水，那必須得在季後賽無法開打的情況下。

綜合外媒報導，球員工會在美國時間週日下午向大聯盟提交復賽計畫書，工會打算讓球季在6月30日左右重啟，比賽場次則是從原本的80場比賽增加至114場，球季將在10月31日結束。

除此之外，計畫書也提到，如果球員認為自己將會處在一個高危的環境下打球，他們有權利選擇退出比賽，但不出賽的球員將沒有辦法獲得薪水。

最後，如果2020年賽季的季後賽受到疫情影響無法舉行，球團可以針對年薪超過1000萬美元以上的球員進行延遲支付，至於那些年薪低於這個門檻的球員則不適用，球團必須全額支付薪水，而這項提議預計會有1億美元的薪水將會延遲支付。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)