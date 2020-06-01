LINE Pay 致力帶給用戶全方位的行動支付體驗，持續拓展服務範疇，今(1)日宣布 LINE Pay「電信費」專區正式上線。首波攜手台灣大哥大，讓用戶隨時隨地都能透過 LINE Pay 繳交電信費用。歡慶服務上線，用戶使用 LINE Pay 於電信費專區繳費，活動期間可享最高LINE POINTS 8% 點數回饋。​

即日起，台灣大哥大行動通訊用戶於LINE Pay「電信費」專區輸入個人手機門號及身分證字號或居留證號，即可使用綁定 LINE Pay 之信用卡/簽帳金融卡，簡單幾個步驟輕鬆完成當期電信帳單付款。

LINE Pay 新增「電信費」專區。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

LINE Pay 用戶於「電信費」專區輸入台灣大哥大門號與身分證字號，確認門號及繳費金額後即可輕鬆完成付款。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

​歡慶LINE Pay電信費專區正式上線，自2020年6月3日(三)起至7月3日(五)止，LINE Pay用戶透過LINE Pay首頁「電信費」專區繳交台灣大哥大電信帳單費用，選擇已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡付款，即可享LINE POINTS 4%點數回饋。另外，LINE Pay用戶於活動期間綁定富邦銀行任一信用卡/簽帳金融卡、中國信託LINE Pay卡或聯邦銀行賴點卡，繳交台灣大哥大電信帳單費用時再享LINE POINTS 4%點數回饋，即最高可享8%點數回饋！相關活動內容與注意事項請參考LINE Pay「活動訊息」頁面。

(科技)