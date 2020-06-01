5年前花蓮民宅火災燒死1人，檢方查出肇事原因是因台電電線的線路超過負載導致搭鐵現象，2名林姓維修男子遭起訴，一審判無罪，二審認定2人疏未注意檢修損害的線路，依業務過失致死罪將2人判處6月徒刑、可易科罰金18萬元，案經上訴，最高法院駁回確定。

檢方起訴指出，2015年6月15日案發地點附近已發生電線走火情況，但林男等人將所有電線作全面維修，只將燒毀部分進行壓接處理，未全面檢修，也未將電線以PVC 管包覆隔離，2周後又發生電線走火（搭鐵）現象。

林男等人只將燒毀的電線更換為60平公釐電線，並以膠帶將該60平方公釐電線騰空、避免該電線接觸鐵皮屋頂，並將另一條B相電線綑綁於舊的PVC管上，預計6月29、30日再予更換新管線，也不曾將電線以PVC管包覆。

同年6月28日凌晨電線之線路超過負載導致搭鐵現象，搭鐵現象引發之瞬間火花或漏電情況造成持續高溫引燃可燃物，火勢延燒到附近建物，一名住戶因發現火災過慢、逃生路線受阻，受困於臥室內無法逃生，致一氧化碳中毒、窒息死亡。

花蓮地方法院認為，林男2人至現場排除故障時，合理懷疑電線尚未發生搭鐵現象，也無法施工另行架高上開電線，他們已就現場可能危險盡可能排除，無法將現場電線原來之配置情形歸責於他們，判決無罪，檢不服提上訴。

花蓮高分院改認定，林男等人身為台電司維修線路人員，疏未注意檢修損害線路，架高電線達30公分以上，維修作業未盡落實之過失，並因而肇生火災致人死亡，自應予以非難，改各判刑6月，可易科罰金。最高法院駁回上訴定讞。

(中時 )