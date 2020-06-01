根據《紐約每日新聞》在1日最新爆料，積極找尋新任主帥的尼克，目前已經鎖定前灰狼總教練席波迪，甚至他很有信心得到這份工作，已經開始打電話籌組自己的教練團隊，畢竟他跟新任尼克總裁里昂羅斯交情匪淺，兩人更曾共事過一段時間。

62歲的席波迪，先前當過公牛與灰狼兩隊總教練，累積執教戰績352勝246敗、勝率高達5成89，卻從未領軍闖進總冠軍賽，他的執教風格強調防守，且著重大幅度使用主力球員，卻在去年1月6日遭到灰狼開除，至今仍找不到新工作。

反觀近年戰績疲軟的尼克，眼見本季開季只拿4勝18敗，隨即在去年12月6日開除前總教練費茲戴爾，改由助教米勒擔任臨時主帥，目前米勒也是尼克考慮接掌兵符的人選之一，假如NBA本季重新開打，尼克也會讓米勒執教剩餘球季。

儘管尼克教頭這份工作被外界公認是爛工作，畢竟他們擁有眼光短淺的老闆多蘭，卻仍吸引不少知名教練想要爭取，目前除了席波迪，前籃網總教練艾金生也可能獲取面試機會，甚至連從未當過教練的巴隆戴維斯，都發推想當尼克教頭。

(中時 )