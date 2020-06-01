女神賈靜雯2015年姊弟戀修成正果，婚後添了2個可愛女兒咘咘與波妞，賈靜雯還曾帶著孩子上實境綜藝《媽媽是超人》，處處顯見她愛家愛孩子的一面，生活相當幸福，而常在社群分享生活點滴的她，昨照慣例貼出孩子的玩樂照，但卻搭配了憂鬱的文字「媽媽忽然的感傷 抱歉啦」，一番話讓不少媽媽網友心有戚戚焉。

假日結束前 臨時決定 海邊走走～ 沒帶任何裝備就讓她們自由奔放隨性玩耍 徒手玩沙 吹著海風 聽到兩隻小妞不停的說「好舒服喔！」 舒服 在現在的氛圍是何其重要～ 孩子們 ～我跟老爸會好好照顧我們身體 才可以陪伴妳們到處玩到處走 用心體會大自然給我們的美好環境🥰 ⋯⋯ 媽媽忽然的感傷 抱歉啦🤣🙏 #假日##姐妹##珍惜##家人##友誼# 由賈靜雯AlyssaChia 發佈於 2020年5月31日 星期日

賈靜雯昨(5/31)在臉書曬出小孩在海邊玩沙的照片，除了咘咘跟波妞，還有方志友的一對兒女一起出遊，孩子們渾身濕透、笑得燦爛，賈靜雯透露，他們這趟海邊之旅是臨時決定，因此沒帶任何裝備，但兩姊妹自由奔放隨興玩，仍然開心。

咘咘跟波妞吹海風玩沙，不停說著：「好舒服喔！」，讓媽媽賈靜雯有感而發，寫下：「孩子們～我跟老爸會好好照顧我們身體，才可以陪伴妳們到處玩到處走，用心體會大自然給我們的美好環境」，因為珍惜家人感情，所以突然感傷，許多有孩子的網友也感同身受，直呼「當媽媽的都會這樣」、「健康才是留給孩子們的最大資產」。

(中時電子報)