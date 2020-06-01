彰化市1名長者1年多前往生後，其房內物品和鐵櫃等被家屬子孫清理掉，該里里長娘因惜福撿回家中使用，日前卻在打掃時驚訝發現底層抽屜外縫隙暗藏1公斤重的純金黃金條塊。（摘自林世賢臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市1名長者1年多前往生後，其房內物品和鐵櫃等被家屬子孫清理掉，該里里長娘因惜福撿回家中使用，日前卻在打掃時驚訝發現底層抽屜外縫隙暗藏1公斤重的純金黃金條塊。（摘自林世賢臉書／謝瓊雲彰化傳真）

真的撿到金條！彰化市1名里長夫人，前年撿拾回路邊民眾丟棄的舊鐵櫃回家，使用1年多後才無意間在鐵櫃內發現重達1公斤、市值150萬元的黃金純金條，因鐵櫃主人已去世，里長夫妻倆日前決定低調將金塊歸還其後代子孫，並婉拒紅包，見證此事的彰化市長林世賢大讚，里長夫妻不貪不取，值得作為大家的典範！

依民間習俗，家中若有長輩往生，晚輩須將其生前起居室房內整理乾淨，包含床鋪、衣櫃、物品等都需丟棄，彰化市某里長夫人，就因為鄰里1名長者前年往生，家屬將物品丟棄，她因惜福而將棄置路邊的一座鐵櫃搬回家中使用；直到1年多後，外傭整理時，才意外在鐵櫃底層隱密處發現閃亮亮純金條塊，且重達1公斤重。

林世賢上午在臉書粉專披露此事，並貼文反問，眼前有一塊金磚，誰不會動心？大讚這名里長一生雲淡風輕、不貪心！里長妻子也因惜福將鐵櫃撿回，直到近日外傭打掃不慎讓鐵櫃倒下、抽屜應聲滑開後，竟從鐵櫃抽屜外面縫隙中掉出一大塊黃金，因為很沉很重，外傭得用雙手捧著才能拿起，給里長娘看。

鐵櫃裡竟然暗藏金條！讓里長夫人嚇了一跳，思前想後，判斷應該是當時撿到鐵櫃時，原本主人或其家屬遺留在櫃內，因此私下找林世賢幫忙聯繫、並找到家屬，在林世賢見證下，將金條物歸原主。

林世賢說，在現實的社會竟然還有這樣誠實無欺的美事，因雙方都很低調，他決定在粉絲專頁與眾人分享這段動人的故事。由於里長夫婦堅決婉拒家屬的紅包，最後該往生年長里民的子孫，將紅包轉捐給社區發展協會；他忍不住大讚里長與里長娘，面對這一大塊黃金的試煉與考驗，在起心動念之間，最後不貪不屬於自己的東西，值得作為眾人的典範。

(中時 )