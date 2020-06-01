受到新冠肺炎影響，全球股、債市大幅下跌，勞動基金短期績效亦受到衝擊，今年截至 3 月底，整體勞動基金虧損達4712.5 億元，收益率為負-11.16%，但4月疫情趨緩，勞動基金單月收益逾1700億，但截至4月底前收益數仍為虧損2954.5億元。

其中，攸關勞工退休金收益分配的新制勞退單月收益達1038億元，截至4月仍虧損1786億元；而事關是否能永續經營的勞保基金單月收益達309.3億元，截至4月仍虧損448.4億元。

勞動基金運用局表示，隨著新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，加以各國積極推出強力貨幣和財政政策，舒緩了資金流動性風險，並提振投資信心，未來疫情若能有效獲得控制，在各國振興措施助益下，下半年全球經濟應可逐步回升。基金局將審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，降低疫情對基金收益衝擊，保障勞工經濟安全與退休生活。

(中時 )