目前中小學有約2萬個代理教師，但命運卻大不同！全國教師工會總聯合會今天表示，109學年，兼行政的代理教師，苗栗縣、台南市、南投縣及新北市等4個縣市，未能給1年完整聘期，傷害教師權益。

全教總理事長張旭政表示，過去很多縣市對於代理教師，常只給10個月聘書，他們暑假沒薪水。會當代理教師的，通常是比較年輕或是家裡小孩還小的，縣市政府這樣對待代理教師，只會讓年輕人更不敢生育。

張旭政說，全教總從105學年開始，開始檢視代理教師完整聘任權益，這幾年雖有改善，「但進步太牛步化」。許多縣市仍未給代理教師完整聘期，全教總質疑，扣下來的經費到底去哪了？縣市政府應該「說清楚、講明白」。

109學年兼行政的代理教師，張旭政說，苗栗縣、台南市與南投縣聘期仍無完整1年，新北市除偏遠地區兼行政外、其他兼行政的代理教師無完整1年聘期，這都是聘任條件較差的縣市。兼行政的代理教師是沒有暑假的，但縣市竟然暑假不給他們薪水，很不合理。

代理教師再聘與兼任導師部分，除嘉義市、金門縣給予完整聘期，基隆市、台北市針對再聘的代理教師給予完整1年聘期，基隆市、高雄市針對兼任導師的代理教師給足完整1年聘期外，其他縣市幾乎都未給足1年聘期。

張旭政說，多數縣市政府將正式教師員額用來改聘代理教師時，卻苛扣相關人事費用，未給足代理教師完整聘期，讓人質疑，扣下來的經費到底去哪了？其中是否涉及不法？

在敘薪方面，全教總法務中心執行長林金財說，依「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」，代理教師的本薪、加給及獎金支付標準應該由教育部訂定，但教育部在2016年1月26日卻以公文通知各縣市政府，說明未具合格教師證書的代理教師的敘薪標準，屬於各主管教育行政機關權責，導致許多代理教師的薪水被降級，教育部難辭其咎。

教育部國教署回應，已多次邀集地方政府等召開會議研議代理教師聘期，朝支薪至隔年7月31日辦理，且暑假期間若未給薪，學校不得要求代理教師到校工作；另國教署將持續推動各項計畫型補助提供完整年薪，引導地方政府朝代理教師與正式教師聘約期程一致之方向處理。

(中時 )