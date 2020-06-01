台南市議長郭信良聲援抗議民眾。（洪榮志攝）

台南市政府動物防疫保護處規畫在學甲區設立動物保護敎育園區，但遭到當地秀昌里民強烈反對。市議員陳昆和1日市政總質詢時，率領大批民眾前來抗議，除要求農業局打消此意外，也建議利用改在太陽能光電板設置區撥出5公頃土地試辦動保園區；農業局長謝耀清答詢表示，將進一步評估。

台南市動保處現有善化、灣裡等2處動物之家，專責收容遊蕩動物，但台南沿海地區流浪犬數量相當多，學甲地區甚至還曾發生犬隻追車造成傷害事件，引發民怨。為解決學甲地區流浪犬隻問題，動保處規畫在已遷葬的學甲第六公墓設立動保敎育園區，此案獲中央支持並補助先期規畫費200萬元。

不過，當地民眾擔心動保敎育園區將帶來噪音、異味及汙水影響周遭環境，強烈反對。去年11月間動保處前往舉行說明會溝通時，雖強調未來動保園區將以最高規格設計完善的汙水處理系統，也會妥善處理動物排泄物，避免環境汙染，同時還將規畫大型樹木及離散式建築，控制、阻隔噪音，維護周邊區域安寧，但居民仍有疑慮。

陳昆和上午在質詢此事時，大批學甲民眾擔心園區設置後將造成噪音、汙水等汙染，影響當地居民的居住安寧及鄰近地勢低窪的養殖環境，前往市議會拉白布條抗議，強烈表達反對，議長郭信良也現身會場聲援。

陳昆和除要求農業局打消在學甲設立動保園區的計畫外，也建議在太陽能光電板設置區撥出5公頃土地試辦動保園區，並強調因地面型光電高達3公尺以上，底上空間還能利用，如此既能回應學甲民眾擔心的日常汙染問題，又能避免重新開發土地的浪費。對此，謝耀清答詢說，將進一步評估。

(中時 )