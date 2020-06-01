稍早傳出售到華為禁令影響，全球晶圓代工龍頭台積電的5奈米加強版製程擴產以及3奈米製程試產布局可能延遲至明年第一季度，顯見華為的訂單流失仍對台積電營運出現衝擊。對此，台積電澄清，這些僅是市場傳聞，原先計畫按照時程進行。

台積電表示，表示一切發展進程如期進行，不僅5奈米製程進展並無延後，3奈米製程也將如期於2021年試產、2022年下半年量產。

台積電今年4月法說會指出，受到新冠肺炎疫情影響，下修今年半導體產業與公司展望，預估晶圓代工產值年增7~13%，低於先前的目標17%。台積電受惠於高效能運算(HPC)營運貢獻，樂觀看待年營收仍年增14~19%，中位數為 16.5%，低於先前預估，但也掃除市場看衰情緒，年度資本支出則是維持150~160億美元不變。

但之後卻爆發了美國政府緊縮華為禁令，以及台積電決定赴美設廠，用以生產5奈米製程，預計2024年完工開始量產，在2021~2029年將在此專案包括資本支出為120億美元。根據台積電2019年年報顯示，台積電第一大客戶貢獻營收23%比重，第二大客戶占14%，據傳這第二大客戶就是華為，若加上其他大陸客戶，比重來到20%。

面對衝擊，外界看待台積電2020年資本支出勢必下修，亞系外資將此預估調降到135億美元，而明年資本支出更下修至126億美元。不過，供應鏈也指出，當時5奈米擴產、3奈米試產的資本支出未列入，台積電也澄清市場傳聞，預期今年度的資本支出不會下修。市場也期待這些市場傳聞，能在台積電9日股東會上有所解答。

(中時電子報)