發生於3月間的萬華當街擄人事件，30多歲陳姓男子因債務糾紛在北市萬大路上，遭林姓男子與妻子、友人共4人強押上車，帶往淡水民宅討債，由於雙方當街拉扯被民眾發現報警，警方不敢大意，循線救出陳男，並將4人送辦。檢察官認為，當時林男及友人3人只是侵害陳男不願上車之自由，依強制罪嫌起訴3人，聲請簡易判決處刑，另林妻獲不起訴。

3月26日晚間7時許，陳男在萬大路街邊與3名男子拉扯，民眾以為是聚眾鬥毆而報警，但後來看到陳被強拉上車，警方到場時根據民眾指認車行路線，循線調閱監視器追查。雙北警方聯手追查，在2小時後於淡水某民宅內，找到涉案的3男1女，並救出陳男，陳男未提告對方傷害罪。警訊後依剝奪他人行動自由罪、攜帶凶器聚眾施強暴脅迫罪將4人送辦。

起訴指出，陳男與林男有債務糾紛，林因陳遲不解決，心生不滿，找來汪姓2名友人，由汪男以聊天為由約陳男3月26日晚間7時在萬大路碰面，林男與妻子及友人4人一到現場，便將陳男拖上車，陳男極力反抗，林男及友人3人對陳拳打腳踢，陳一度衝至對街，仍被3人強押上車，帶往淡水民宅。

檢方調查時，林男等人辯稱只是要陳男出面解決債務，沒有要剝奪其行動自由意思，陳男也證稱在車上就沒有被毆打，並且願意處理債務問題，因此檢方認定林男及友人只侵害陳男不願上車之自由，只構成刑責較輕的強制罪，改依強制罪嫌起訴林男及友人共3人，另林妻因不知情，則獲不起訴。

(中時 )