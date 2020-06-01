在房企大力推銷、地方政策助力以及市場流動性放鬆後，大陸房企5月銷售業績持續回暖。根據克而瑞研究中心5月31日披露的數據顯示，5月百強房企實現全範圍銷售金額1兆0915.4億元（人民幣，下同），月增21.3％，也比去年同期顯著提升至12.2％；從累計業績看，前5月百強房企全範圍銷售額降幅較前幾月持續收窄，按年下降7.9％。

過去1個月，在去化壓力倒逼下，房企持續「促銷售、收尾款」，部分開發商對縮短認購簽約付款時間、高頭期款比例、一次性付款等提供折扣優惠，同時，繼續加碼線上營銷，通過線上管道拉動線下到訪。

整體來看，5月百強房企中77家業按月提升，67家業績按年成長；其中，世茂房地產、金地集團、中國金茂、招商蛇口、中梁控股等房企表現突出，業績較上月均明顯增長。

具體來看，以碧桂園為例，得益於51促銷及線上直播活動，該集團5月全範圍銷售額達798億元，按年成長13.2％，單月業績規模創年內新高，也因此坐穩房企業績榜首，前五月全範圍銷售額達2913.1億元。

但前二十房企中，仍有3家5月業績比上月下滑，包括中國恆大、中國海外發展、綠城中國，跌幅分別為6.5％ 、1％、11.7％；在碧桂園5月發力後，恆大退居行業第2，前5月全範圍銷售額2735.7億元。

至此，今年銷售規模達千億的房企已有6家，除龍頭三甲碧桂園、恆大、萬科外，還有保利發展、融創中國、中海地產，全口範圍售額分別為1525億元、1405億元、1153億元；TOP30和TOP50房企入榜門檻分別僅287億元和175億元。

對於促進市場恢復的動因，克而瑞認為，人民銀行（大陸央行）降準降息、靈活適度的貨幣政策助推房市；此外部分城市「四限」調控鬆動、企業紓困、購房免稅補貼多管齊下，助推自住購房需求釋放。

在豪宅成交上升的推動下，一線城市率先回暖，北京、上海和廣州5月成交持續提升，上海更是創近年來單月新高，中高端及豪宅項目去化速度顯著加快；而深圳經過經營貸監管後，市場逐步回歸理性，成交按月下降。

(旺報 )