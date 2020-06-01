大聯盟雖訂出復賽時程卻搞不定薪水問題，有些老闆認為減薪幅度太小了，乾脆本季取消，讓大家都沒得打！根據美媒ESPN的說法，部分球團老闆很樂意片面取消球季，以懲罰「不識好歹」的球員。

勞資雙方在3月會議授予總裁曼佛雷德(Rob Manfred)今年賽季的生殺大權，這讓球團老闆可拿賽季來威脅球員工會，讓他們提高減薪幅度。如果賽季因大規模流行病取消，球團不必支付薪水，若依照球員要求的半薪，老闆還是虧錢，算起來整個取消比較划算。

即使賽季開打，大聯盟仍允許球員不出賽，也就是自願放無薪假。對比籃球NBA或歐洲頂級足球聯賽，大聯盟例行賽一場未打就碰上疫情，面臨的薪資問題也更嚴重。

美媒CBS批評取消賽季是非常短視的做法，如果是為了疫情大家沒話說，現在擺明是為了錢，這些億萬富豪(老闆)、百萬富豪(球員)將無法獲得球迷認同，比1994年那一次的罷工更讓人齒冷。春訓2.0預計於本月中啟動。

(中時電子報)