不是猛龍不過江！沒有三兩三、怎敢上梁上山！搶攻台北都會外食餐飲商機，在2020年「亞洲50最佳餐廳」排名26的台中〈JL Studio〉主廚Jimmy林恬耀，正式率廚藝團隊捕軍北上，在台北市信義區新光三越A4館開設〈Chope Chope Eatery〉，標榜主打新南洋料理（New Nam Yang Cuisine），新餐廳預計於6月12日正式開幕，並已自本周起正式試營運，從此慕Jimmy之名與廚藝的台北食家饕客與吃貨不必赴台中，就能在台北親炙名廚料理啦！
經過幾年打拚，〈JL Studio〉已被視為台中一線的Fine Dining餐廳，但老家在新加坡、一心想提升星洲與南洋料理地位的Jimmy林恬耀，這回率隊揮軍北上並沒有以Fine Food著陸，而是希望傳遞像在新加坡Kopitiam（閩南語咖啡店讀音）的用餐體驗，「Eatery」指的是：小食坊、小餐館，而「Chope Chope」在新加坡常民口中有兩個意思，一是「快點！快點！」，另一則是「佔位子」。
「殺雞用牛刀」、「用大炮打小鳥」？「亞洲50最佳餐廳」排行榜上名店名廚來台北開「小餐館」，真是教食饕吃貨躍躍欲「食」呀！套句Singlish：You Chope Already？
2016年開業的台中〈JL Studio〉在國內Fine Dining餐飲業界一個「罕有且特殊的存在」。為了提升南洋料理的地位，改變世人認為「南洋料理不登大雅」的刻板印象新加坡出生、祖籍潮洲、1982年次的Jimmy，以他先後在〈French Lundry〉、〈Per Se〉、〈NOMA〉，以及台中〈樂沐〉餐廳歷練學到的精緻法菜廚藝，並運用巧思創意詮釋演繹〈肉骨茶〉、〈咖哩螃蟹〉或〈海南雞飯〉等家鄉味，此割烹之道，不僅讓〈JL Studio〉成了台灣餐飲市場的第一與唯一，獨特的風格與風味也讓Jimmy在2019年「亞洲50最佳餐廳」評選中被評為「 最受注目主廚」，2020年〈JL Studio〉更躋身「亞洲50最佳餐廳」排行榜、並名列26。
「星洲料理與南洋菜不該被廉價化」，Jimmy這次北上還是一本初心堅持這樣的堅持與理念，開在新光A4館的〈Chope Chope Eatery〉雖以星洲食肆、食坊為定位，但為了營造南洋風格，裝潢陳設仍花掉了2500萬元。占地80坪的餐廳可接待92位客人，規畫有開放式用餐區、包廂區，還有一附設簡報投影設備的多功能的Function Room。另外，酒吧區則有專人為南洋美饌特調各式調飲。雖自謙是「小食坊」，規格與配備欲不遜於一「大餐廳」，展現「有備而來」的恢宏氣勢。
「吃一碗麵、或喝一杯咖啡都可以！」，〈Chope Chope Eatery〉的菜單上沒有套餐，所有菜式都可以單點，Jimmy說「想吃什麼就吃什麼，想喝什麼就喝什麼」，這才是「Eatery」的精神，他想讓客人以輕鬆、自在、隨興的用餐方式，更進一步認識與理解星洲美食與南洋料理。
早在10多年前，星馬南洋料理即已大舉登台，所有百貨商場百貨美食街內都有不同品牌的南洋餐飲供客人選擇。有別於這些在Food Court的南洋食攤，開在新光三越A4館A4樓的〈Chope Chope Eatery〉是一獨立餐廳，空間、氣圍、服務與菜式皆優於美食街的攤檔。
新加坡是一民族熔爐，〈Chope Chope Eatery〉菜單上的菜式亦兼容星馬、娘惹、印度、印尼等南洋，以及一些潮洲元素。而讓食饕與吃貨見獵心喜的是，身為亞洲名廚，一心致力提升星馬與南洋料理地位的Jimmy，還是以精湛廚藝與細膩做功讓傳統食物、甚或街頭小食都升了級，雖不是以Fine Food形式呈現，但仍可吃出Jimmy與廚藝團隊「極度用心」企圖翻轉大眾對南洋料理「登不上檯面」的刻板印眾。
〈蝦醬雞〉、〈麵煎糕〉、〈叻沙蟹〉、〈金杯粿〉、〈椰奶淡菜燴鍋〉、〈Murtabak〉，以及甜點〈美祿恐龍〉或〈美祿巧克力拿鐵〉，都是食客過去在台灣少有的南洋美味體驗，就算是〈海南雞飯〉、〈沙爹〉或〈摩摩喳喳〉，〈Chope Chope Eatery〉作出的形色味也將顛覆一般人的印象，這樣的餐廳、這樣的菜，過去少見、值得一試。
(工商 )
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