〈Chope Chope Eatery〉的〈蝦醬雞翅〉，是將雞的三角翅去了二截骨，用蝦醬醃漬賦味後裹粉酥炸，吃食不沾醬都好吃，每 份7支280元。（圖／姚舜）

品嘗〈蝦醬雞翅〉時可以擠點新鮮金桔汁提味，甜酸滋味更加開胃好食。（圖／姚舜）

「Murtabak」是南洋常見街頭小吃，如今入例〈Chope Chope Eatery〉菜單，主廚Jimmy林恬耀另外「加碼」以〈咖哩雞〉和沙拉搭配，升級了整道菜的價值感。（圖／姚舜）

〈Chope Chope Eatery〉的〈Murtabak／印度烙餅〉，餅中還夾了〈仁當雞肉〉或〈仁當豬肉〉作餡，主廚Jimmy林恬耀藉此傳遞更完整的南洋美食體驗。（圖／姚舜）

沙爹是印尼街頭小食，〈Chope Chope Eatery〉菜單上的〈浮誇「小」沙爹〉的醃醬與沾醬有自己的獨家配方，中間的黃色的醬是用烤過鳳梨打成泥製作。（圖／姚舜）

〈Chope Chope Eatery〉菜單上的〈浮誇「小」沙爹〉，有牛、豬、雞肉3種選擇，說是「小沙爹」，其實每肉都很大塊且柔嫩帶汁，果然「浮誇」。（圖／姚舜）

〈Gado Gado〉就是源於印尼的〈花生醬沙拉〉，所用食材包括了：炸豆腐、長豆、馬鈴薯、高麗菜、香菇、苦瓜、番茄、豆芽、水煮蛋，還有號稱「印尼國寶食材」的天貝。（圖／姚舜）

〈金杯粿〉是娘惹傳統美食，一個個酥脆外殼據說是受英國殖民文化影響，所以形狀像英國的紳仕帽。（圖／姚 舜）

〈金杯粿〉的餡料有蝦卵、海蜇皮、鮮蝦、辣椒醬油、花生碎，還有香菜，形色精巧、非常開胃。（圖／姚舜）

〈Chope Chope Eatery〉的〈椰奶淡菜燴鍋〉是創意南洋料理，Jimmy用以香茅、蒜片、魚露、檸檬葉與椰奶調製的醬汁，燴煮蛤蜊、干貝與淡菜。（圖／姚舜）

〈Chope Chope Eatery〉的〈海南雞飯〉是用復古式手提多層便當盒盛裝，外面並繪有公雞圖案。（圖／姚舜）

〈Chope Chope Eatery〉的〈海南雞飯〉的米飯，是按馬來西亞華人傳統捏成球形呈現。（圖／姚舜）

〈Chope Chope Eatery〉的〈海南雞飯〉的雞肉柔嫩細緻，且雞油很香。（圖／姚舜）

〈Chope Chope Eatery〉有各式南洋風味甜品，圖中〈摩摩喳喳〉上層椰子Sorbet，綠色的是香蘭葉剉冰，盤內尚有亞達子、蜜地瓜、菠蘿蜜與紫薯等。（圖／姚舜）

甜點〈美祿恐龍〉創作靈感來自新馬國民飲料，〈Chope Chope Eatery〉的廚藝團隊改以固態呈現，以美祿做的布朗尼、巧克力冰淇淋、甘納許和美祿脆片共構，並灑了巧克力粉。（圖／姚舜）

〈香濃拿鐵〉是在拿鐵咖啡上灑了一層美祿巧克力粉，並舖了黑、白巧克力球，變成結合巧克力與咖啡風味的特色飲品。（圖／姚舜）

這道甜點創作靈感來自馬來西亞的「Apam Balik麵煎糕」，裡餡有焦糖花生、玉米椰奶，最上層則有花生香堤鮮奶油、花生冰淇淋和玉米粒。（圖／姚舜）

開在台北新光三越A4館的〈Chope Chope Eatery〉有專業調酒師，以南洋風味元素調製各式飲品。（圖／姚舜）

顏色艷麗的〈暖陽〉，是以芒果與烏龍茶、伏特加、水蜜桃琴酒，以及新鮮葡萄柚等調製的調酒。（圖／姚舜）

〈Chope Chope Eatery〉占地80坪、規畫有92個客席座位，以現代南洋風為裝潢基調。（圖／姚舜）

〈Chope Chope Eatery〉餐廳規畫有3區，其中包廂區可彈性隔間，並另有一間Function Room可供會議使用。（圖／姚 舜）

〈Chope Chope Eatery〉的主廚創辦人Jimmy林恬耀，是位在台中、 名列2020「亞洲50最佳餐廳」排行榜26名的〈JL Studio〉主廚。（圖／姚舜）

不是猛龍不過江！沒有三兩三、怎敢上梁上山！搶攻台北都會外食餐飲商機，在2020年「亞洲50最佳餐廳」排名26的台中〈JL Studio〉主廚Jimmy林恬耀，正式率廚藝團隊捕軍北上，在台北市信義區新光三越A4館開設〈Chope Chope Eatery〉，標榜主打新南洋料理（New Nam Yang Cuisine），新餐廳預計於6月12日正式開幕，並已自本周起正式試營運，從此慕Jimmy之名與廚藝的台北食家饕客與吃貨不必赴台中，就能在台北親炙名廚料理啦！

經過幾年打拚，〈JL Studio〉已被視為台中一線的Fine Dining餐廳，但老家在新加坡、一心想提升星洲與南洋料理地位的Jimmy林恬耀，這回率隊揮軍北上並沒有以Fine Food著陸，而是希望傳遞像在新加坡Kopitiam（閩南語咖啡店讀音）的用餐體驗，「Eatery」指的是：小食坊、小餐館，而「Chope Chope」在新加坡常民口中有兩個意思，一是「快點！快點！」，另一則是「佔位子」。

「殺雞用牛刀」、「用大炮打小鳥」？「亞洲50最佳餐廳」排行榜上名店名廚來台北開「小餐館」，真是教食饕吃貨躍躍欲「食」呀！套句Singlish：You Chope Already？

2016年開業的台中〈JL Studio〉在國內Fine Dining餐飲業界一個「罕有且特殊的存在」。為了提升南洋料理的地位，改變世人認為「南洋料理不登大雅」的刻板印象新加坡出生、祖籍潮洲、1982年次的Jimmy，以他先後在〈French Lundry〉、〈Per Se〉、〈NOMA〉，以及台中〈樂沐〉餐廳歷練學到的精緻法菜廚藝，並運用巧思創意詮釋演繹〈肉骨茶〉、〈咖哩螃蟹〉或〈海南雞飯〉等家鄉味，此割烹之道，不僅讓〈JL Studio〉成了台灣餐飲市場的第一與唯一，獨特的風格與風味也讓Jimmy在2019年「亞洲50最佳餐廳」評選中被評為「 最受注目主廚」，2020年〈JL Studio〉更躋身「亞洲50最佳餐廳」排行榜、並名列26。

「星洲料理與南洋菜不該被廉價化」，Jimmy這次北上還是一本初心堅持這樣的堅持與理念，開在新光A4館的〈Chope Chope Eatery〉雖以星洲食肆、食坊為定位，但為了營造南洋風格，裝潢陳設仍花掉了2500萬元。占地80坪的餐廳可接待92位客人，規畫有開放式用餐區、包廂區，還有一附設簡報投影設備的多功能的Function Room。另外，酒吧區則有專人為南洋美饌特調各式調飲。雖自謙是「小食坊」，規格與配備欲不遜於一「大餐廳」，展現「有備而來」的恢宏氣勢。

「吃一碗麵、或喝一杯咖啡都可以！」，〈Chope Chope Eatery〉的菜單上沒有套餐，所有菜式都可以單點，Jimmy說「想吃什麼就吃什麼，想喝什麼就喝什麼」，這才是「Eatery」的精神，他想讓客人以輕鬆、自在、隨興的用餐方式，更進一步認識與理解星洲美食與南洋料理。

早在10多年前，星馬南洋料理即已大舉登台，所有百貨商場百貨美食街內都有不同品牌的南洋餐飲供客人選擇。有別於這些在Food Court的南洋食攤，開在新光三越A4館A4樓的〈Chope Chope Eatery〉是一獨立餐廳，空間、氣圍、服務與菜式皆優於美食街的攤檔。

新加坡是一民族熔爐，〈Chope Chope Eatery〉菜單上的菜式亦兼容星馬、娘惹、印度、印尼等南洋，以及一些潮洲元素。而讓食饕與吃貨見獵心喜的是，身為亞洲名廚，一心致力提升星馬與南洋料理地位的Jimmy，還是以精湛廚藝與細膩做功讓傳統食物、甚或街頭小食都升了級，雖不是以Fine Food形式呈現，但仍可吃出Jimmy與廚藝團隊「極度用心」企圖翻轉大眾對南洋料理「登不上檯面」的刻板印眾。

〈蝦醬雞〉、〈麵煎糕〉、〈叻沙蟹〉、〈金杯粿〉、〈椰奶淡菜燴鍋〉、〈Murtabak〉，以及甜點〈美祿恐龍〉或〈美祿巧克力拿鐵〉，都是食客過去在台灣少有的南洋美味體驗，就算是〈海南雞飯〉、〈沙爹〉或〈摩摩喳喳〉，〈Chope Chope Eatery〉作出的形色味也將顛覆一般人的印象，這樣的餐廳、這樣的菜，過去少見、值得一試。

(工商 )