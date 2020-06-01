〈Chope Chope Eatery〉的〈蝦醬雞翅〉，是將雞的三角翅去了二截骨，用蝦醬醃漬賦味後裹粉酥炸，吃食不沾醬都好吃，每 份7支280元。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈蝦醬雞翅〉，是將雞的三角翅去了二截骨，用蝦醬醃漬賦味後裹粉酥炸，吃食不沾醬都好吃，每 份7支280元。（圖／姚舜）
品嘗〈蝦醬雞翅〉時可以擠點新鮮金桔汁提味，甜酸滋味更加開胃好食。（圖／姚舜）
品嘗〈蝦醬雞翅〉時可以擠點新鮮金桔汁提味，甜酸滋味更加開胃好食。（圖／姚舜）
「Murtabak」是南洋常見街頭小吃，如今入例〈Chope Chope Eatery〉菜單，主廚Jimmy林恬耀另外「加碼」以〈咖哩雞〉和沙拉搭配，升級了整道菜的價值感。（圖／姚舜）
「Murtabak」是南洋常見街頭小吃，如今入例〈Chope Chope Eatery〉菜單，主廚Jimmy林恬耀另外「加碼」以〈咖哩雞〉和沙拉搭配，升級了整道菜的價值感。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈Murtabak／印度烙餅〉，餅中還夾了〈仁當雞肉〉或〈仁當豬肉〉作餡，主廚Jimmy林恬耀藉此傳遞更完整的南洋美食體驗。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈Murtabak／印度烙餅〉，餅中還夾了〈仁當雞肉〉或〈仁當豬肉〉作餡，主廚Jimmy林恬耀藉此傳遞更完整的南洋美食體驗。（圖／姚舜）
沙爹是印尼街頭小食，〈Chope Chope Eatery〉菜單上的〈浮誇「小」沙爹〉的醃醬與沾醬有自己的獨家配方，中間的黃色的醬是用烤過鳳梨打成泥製作。（圖／姚舜）
沙爹是印尼街頭小食，〈Chope Chope Eatery〉菜單上的〈浮誇「小」沙爹〉的醃醬與沾醬有自己的獨家配方，中間的黃色的醬是用烤過鳳梨打成泥製作。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉菜單上的〈浮誇「小」沙爹〉，有牛、豬、雞肉3種選擇，說是「小沙爹」，其實每肉都很大塊且柔嫩帶汁，果然「浮誇」。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉菜單上的〈浮誇「小」沙爹〉，有牛、豬、雞肉3種選擇，說是「小沙爹」，其實每肉都很大塊且柔嫩帶汁，果然「浮誇」。（圖／姚舜）
〈Gado Gado〉就是源於印尼的〈花生醬沙拉〉，所用食材包括了：炸豆腐、長豆、馬鈴薯、高麗菜、香菇、苦瓜、番茄、豆芽、水煮蛋，還有號稱「印尼國寶食材」的天貝。（圖／姚舜）
〈Gado Gado〉就是源於印尼的〈花生醬沙拉〉，所用食材包括了：炸豆腐、長豆、馬鈴薯、高麗菜、香菇、苦瓜、番茄、豆芽、水煮蛋，還有號稱「印尼國寶食材」的天貝。（圖／姚舜）
〈金杯粿〉是娘惹傳統美食，一個個酥脆外殼據說是受英國殖民文化影響，所以形狀像英國的紳仕帽。（圖／姚 舜）
〈金杯粿〉是娘惹傳統美食，一個個酥脆外殼據說是受英國殖民文化影響，所以形狀像英國的紳仕帽。（圖／姚 舜）
〈金杯粿〉的餡料有蝦卵、海蜇皮、鮮蝦、辣椒醬油、花生碎，還有香菜，形色精巧、非常開胃。（圖／姚舜）
〈金杯粿〉的餡料有蝦卵、海蜇皮、鮮蝦、辣椒醬油、花生碎，還有香菜，形色精巧、非常開胃。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈椰奶淡菜燴鍋〉是創意南洋料理，Jimmy用以香茅、蒜片、魚露、檸檬葉與椰奶調製的醬汁，燴煮蛤蜊、干貝與淡菜。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈椰奶淡菜燴鍋〉是創意南洋料理，Jimmy用以香茅、蒜片、魚露、檸檬葉與椰奶調製的醬汁，燴煮蛤蜊、干貝與淡菜。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈海南雞飯〉是用復古式手提多層便當盒盛裝，外面並繪有公雞圖案。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈海南雞飯〉是用復古式手提多層便當盒盛裝，外面並繪有公雞圖案。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈海南雞飯〉的米飯，是按馬來西亞華人傳統捏成球形呈現。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈海南雞飯〉的米飯，是按馬來西亞華人傳統捏成球形呈現。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈海南雞飯〉的雞肉柔嫩細緻，且雞油很香。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的〈海南雞飯〉的雞肉柔嫩細緻，且雞油很香。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉有各式南洋風味甜品，圖中〈摩摩喳喳〉上層椰子Sorbet，綠色的是香蘭葉剉冰，盤內尚有亞達子、蜜地瓜、菠蘿蜜與紫薯等。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉有各式南洋風味甜品，圖中〈摩摩喳喳〉上層椰子Sorbet，綠色的是香蘭葉剉冰，盤內尚有亞達子、蜜地瓜、菠蘿蜜與紫薯等。（圖／姚舜）
甜點〈美祿恐龍〉創作靈感來自新馬國民飲料，〈Chope Chope Eatery〉的廚藝團隊改以固態呈現，以美祿做的布朗尼、巧克力冰淇淋、甘納許和美祿脆片共構，並灑了巧克力粉。（圖／姚舜）
甜點〈美祿恐龍〉創作靈感來自新馬國民飲料，〈Chope Chope Eatery〉的廚藝團隊改以固態呈現，以美祿做的布朗尼、巧克力冰淇淋、甘納許和美祿脆片共構，並灑了巧克力粉。（圖／姚舜）
〈香濃拿鐵〉是在拿鐵咖啡上灑了一層美祿巧克力粉，並舖了黑、白巧克力球，變成結合巧克力與咖啡風味的特色飲品。（圖／姚舜）
〈香濃拿鐵〉是在拿鐵咖啡上灑了一層美祿巧克力粉，並舖了黑、白巧克力球，變成結合巧克力與咖啡風味的特色飲品。（圖／姚舜）
這道甜點創作靈感來自馬來西亞的「Apam Balik麵煎糕」，裡餡有焦糖花生、玉米椰奶，最上層則有花生香堤鮮奶油、花生冰淇淋和玉米粒。（圖／姚舜）
這道甜點創作靈感來自馬來西亞的「Apam Balik麵煎糕」，裡餡有焦糖花生、玉米椰奶，最上層則有花生香堤鮮奶油、花生冰淇淋和玉米粒。（圖／姚舜）
開在台北新光三越A4館的〈Chope Chope Eatery〉有專業調酒師，以南洋風味元素調製各式飲品。（圖／姚舜）
開在台北新光三越A4館的〈Chope Chope Eatery〉有專業調酒師，以南洋風味元素調製各式飲品。（圖／姚舜）
顏色艷麗的〈暖陽〉，是以芒果與烏龍茶、伏特加、水蜜桃琴酒，以及新鮮葡萄柚等調製的調酒。（圖／姚舜）
顏色艷麗的〈暖陽〉，是以芒果與烏龍茶、伏特加、水蜜桃琴酒，以及新鮮葡萄柚等調製的調酒。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉占地80坪、規畫有92個客席座位，以現代南洋風為裝潢基調。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉占地80坪、規畫有92個客席座位，以現代南洋風為裝潢基調。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉餐廳規畫有3區，其中包廂區可彈性隔間，並另有一間Function Room可供會議使用。（圖／姚 舜）
〈Chope Chope Eatery〉餐廳規畫有3區，其中包廂區可彈性隔間，並另有一間Function Room可供會議使用。（圖／姚 舜）
〈Chope Chope Eatery〉的主廚創辦人Jimmy林恬耀，是位在台中、 名列2020「亞洲50最佳餐廳」排行榜26名的〈JL Studio〉主廚。（圖／姚舜）
〈Chope Chope Eatery〉的主廚創辦人Jimmy林恬耀，是位在台中、 名列2020「亞洲50最佳餐廳」排行榜26名的〈JL Studio〉主廚。（圖／姚舜）

不是猛龍不過江！沒有三兩三、怎敢上梁上山！搶攻台北都會外食餐飲商機，在2020年「亞洲50最佳餐廳」排名26的台中〈JL Studio〉主廚Jimmy林恬耀，正式率廚藝團隊捕軍北上，在台北市信義區新光三越A4館開設〈Chope Chope Eatery〉，標榜主打新南洋料理（New Nam Yang Cuisine），新餐廳預計於6月12日正式開幕，並已自本周起正式試營運，從此慕Jimmy之名與廚藝的台北食家饕客與吃貨不必赴台中，就能在台北親炙名廚料理啦！

經過幾年打拚，〈JL Studio〉已被視為台中一線的Fine Dining餐廳，但老家在新加坡、一心想提升星洲與南洋料理地位的Jimmy林恬耀，這回率隊揮軍北上並沒有以Fine Food著陸，而是希望傳遞像在新加坡Kopitiam（閩南語咖啡店讀音）的用餐體驗，「Eatery」指的是：小食坊、小餐館，而「Chope Chope」在新加坡常民口中有兩個意思，一是「快點！快點！」，另一則是「佔位子」。

「殺雞用牛刀」、「用大炮打小鳥」？「亞洲50最佳餐廳」排行榜上名店名廚來台北開「小餐館」，真是教食饕吃貨躍躍欲「食」呀！套句Singlish：You Chope Already？

2016年開業的台中〈JL Studio〉在國內Fine Dining餐飲業界一個「罕有且特殊的存在」。為了提升南洋料理的地位，改變世人認為「南洋料理不登大雅」的刻板印象新加坡出生、祖籍潮洲、1982年次的Jimmy，以他先後在〈French Lundry〉、〈Per Se〉、〈NOMA〉，以及台中〈樂沐〉餐廳歷練學到的精緻法菜廚藝，並運用巧思創意詮釋演繹〈肉骨茶〉、〈咖哩螃蟹〉或〈海南雞飯〉等家鄉味，此割烹之道，不僅讓〈JL Studio〉成了台灣餐飲市場的第一與唯一，獨特的風格與風味也讓Jimmy在2019年「亞洲50最佳餐廳」評選中被評為「 最受注目主廚」，2020年〈JL Studio〉更躋身「亞洲50最佳餐廳」排行榜、並名列26。

「星洲料理與南洋菜不該被廉價化」，Jimmy這次北上還是一本初心堅持這樣的堅持與理念，開在新光A4館的〈Chope Chope Eatery〉雖以星洲食肆、食坊為定位，但為了營造南洋風格，裝潢陳設仍花掉了2500萬元。占地80坪的餐廳可接待92位客人，規畫有開放式用餐區、包廂區，還有一附設簡報投影設備的多功能的Function Room。另外，酒吧區則有專人為南洋美饌特調各式調飲。雖自謙是「小食坊」，規格與配備欲不遜於一「大餐廳」，展現「有備而來」的恢宏氣勢。

「吃一碗麵、或喝一杯咖啡都可以！」，〈Chope Chope Eatery〉的菜單上沒有套餐，所有菜式都可以單點，Jimmy說「想吃什麼就吃什麼，想喝什麼就喝什麼」，這才是「Eatery」的精神，他想讓客人以輕鬆、自在、隨興的用餐方式，更進一步認識與理解星洲美食與南洋料理。

早在10多年前，星馬南洋料理即已大舉登台，所有百貨商場百貨美食街內都有不同品牌的南洋餐飲供客人選擇。有別於這些在Food Court的南洋食攤，開在新光三越A4館A4樓的〈Chope Chope Eatery〉是一獨立餐廳，空間、氣圍、服務與菜式皆優於美食街的攤檔。

新加坡是一民族熔爐，〈Chope Chope Eatery〉菜單上的菜式亦兼容星馬、娘惹、印度、印尼等南洋，以及一些潮洲元素。而讓食饕與吃貨見獵心喜的是，身為亞洲名廚，一心致力提升星馬與南洋料理地位的Jimmy，還是以精湛廚藝與細膩做功讓傳統食物、甚或街頭小食都升了級，雖不是以Fine Food形式呈現，但仍可吃出Jimmy與廚藝團隊「極度用心」企圖翻轉大眾對南洋料理「登不上檯面」的刻板印眾。

〈蝦醬雞〉、〈麵煎糕〉、〈叻沙蟹〉、〈金杯粿〉、〈椰奶淡菜燴鍋〉、〈Murtabak〉，以及甜點〈美祿恐龍〉或〈美祿巧克力拿鐵〉，都是食客過去在台灣少有的南洋美味體驗，就算是〈海南雞飯〉、〈沙爹〉或〈摩摩喳喳〉，〈Chope Chope Eatery〉作出的形色味也將顛覆一般人的印象，這樣的餐廳、這樣的菜，過去少見、值得一試。

(工商 )

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