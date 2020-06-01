LINE Pay持續拓展全方位行動支付體驗服務範疇，今(1)宣布LINE Pay「電信費」專區正式上線。首波攜手台灣大(3045)，讓用戶可隨時隨地都能透過LINE Pay繳交電信費用。

用戶使用LINE Pay於電信費專區繳費，活動期間可享最高LINE POINTS 8%點數回饋，即日起，台灣大哥大行動通訊用戶於LINE Pay「電信費」專區輸入個人手機門號及身分證字號或居留證號，即可使綁定LINE Pay之信用卡/簽帳卡，簡單幾個步驟輕鬆完成當期電信帳單付款。

今年6月3日(三)起至7月3日(五)，LINE Pay用戶透過LINE Pay「電信費」專區繳交台灣大哥大電信帳單費用，選擇已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳卡付款，即可享LINE POINTS 4%點數回饋。另外，LINE Pay用戶於活動期間綁定富邦銀行任一信用卡/簽帳金融卡、中國信託LINE Pay卡或聯邦銀行賴點卡，繳交台灣大哥大電信帳單費用時再享LINE POINTS 4%點數回饋，即最高可享8%點數回饋！

(時報資訊)