國光生(4142)子公司安特羅(6564)已與國防醫學院預醫所、國衛院完成新冠病毒快篩試劑技術授權，並啟動此快篩試劑初步試產及最佳化程序，接續將依衛福部食藥署法規規範，執行所需相關功能性驗證及臨床試驗，待完成測試後，將申請台灣專案製造許可及美國、歐盟等認證。

目前全球上常見的新型冠狀病毒篩檢/確診方式主要可分為：核酸檢測(PCR)及血液抗體(IgM/IgG)檢測。前者為現行主要篩檢方式，有高靈敏度與專一性，但檢測時間長、成本高且需搭配儀器操作；較適合做確診工具，不適合用於大規模篩檢。後者成本低、檢測時間短，但僅能測出抗體有無，缺點是無法區分患者為新感染或已痊癒。

安特羅透過與國防醫學院預醫所、國衛院之共同開發，以具有高度專一性、能辨識新型冠狀病毒的單株抗體，進行抗原快篩試劑之優化及商品化，此類抗原快篩試劑利用特異性抗體檢測鼻咽拭子中是否具有新型冠狀病毒抗原，具有成本低、檢測時間短(10-15分鐘)、無需搭配儀器操作、優良的靈敏度與專一性等優點，應可配合政府的防疫政策，做為第一線篩檢工具。

(時報資訊)