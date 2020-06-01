雙北垃圾袋去年5月起戶收，台北市環保局質疑戶收後垃圾量反較前年增加1萬噸，認為新北市業者偷倒垃圾至北市；對此新北市長侯友宜今受訪表示，新北近3年垃圾量同樣增加，垃圾問題一定跟環境、人口、生活模式有必然關係，雙北要好好坐下來分析，垃圾為何增加、如何減量，這是要更努力的目標。

侯友宜說，尤其是今年1到4月受疫情影響，民眾生活多在家，導致住家生活垃圾量不斷增加，整體垃圾量也增加，這跟生活樣態改變也有關係，推估今年受疫情影響，垃圾量還是會往上走。

(中時 )