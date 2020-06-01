隨著新冠肺炎疫情趨緩，國人出遊車潮增多，社團法人中華車會與交通部道安會合作，結合「國際汽車聯盟（Federation Internationale de l'Automobile, FIA）」的道路安全公益活動，推出倡導交通安全的黃金守則，期待也能如同台灣的防疫成就，一步一步降低交通死傷人數，朝+0的方向邁進；期盼在政府與民間的共同努力之下，打造人本交通環境，進而達到零死亡願景「Vision Zero」。

根據交通部道安會的統計，國內道路交通事故30日死亡人數已從97年3,474人，降到108年2,865人；為了持續改善並強化台灣民眾的道路安全觀念，中華車會邀請台灣各領域具正面形象的知名人士擔任台灣道安大使，包括交通部長林佳龍、世大運百米金牌楊俊瀚與首屆FIA賽車世運會參賽車手陳意凡等人，拍攝一系列宣導海報，將陸續在台北市交通匯聚地點，如公車亭、捷運燈箱，以及國道休息站與火車站等處露出，未來也將在FIA國際會議上分享，讓世界看見台灣對降低交通傷亡的努力。

中華車會道安大使林佳龍「汽機車行經路口慢看停」。(中華車會提供)

中華車會道安大使楊俊瀚「田徑我競速 騎車開車不超速」。(中華車會提供)

中華車會表示，根據聯合國的統計，全世界每一天大約有3500人在交通意外中失去寶貴生命，因此聯合國與FIA共同合作，邀請國際上各領域名人擔任道安大使，推出「#3500LIVES」道安推廣活動，傳遞重要的道安觀念，至今已在83個國家、超過1200個城市展出。中華車會繼去年正式引進此項國際活動之後，今年更進一步將此活動在地化，代言人橫跨各領域，甚至還有高知名度的演藝人員，將是下一波的宣傳亮點。

首波推出的黃金守則共五項，分別由林部長宣導「酒駕零容忍 拒絕酒駕」、「汽機車行經路口 慢！看！停！」；楊俊瀚宣導「田徑我競速 騎車開車不超速」；陳意凡宣導「確實戴妥安全帽」；中華車會理事長陳志鴻宣導「行車有距 安全無虞」。中華車會指出，由於每個國家因民情不同，對交通安全關注的面向也有所差異，藉由這次活動，FIA與各國也將更理解台灣交通的實際狀況。

中華車會理事長陳志鴻，宣導「行車有距 安全無虞」。(中華車會提供)

林部長表示，他非常認同這此活動主軸「Safer roads for all」的理念，中華車會投注許多心力在提升台灣用路人的道路安全意識，也將台灣改善交通環境的成果帶到國際場合發表，非常值得國人的支持與鼓勵；楊俊瀚說，交通安全相當重要，他時常在世界各地比賽，對於中華車會在FIA的國際舞台為台灣發聲，他非常支持與肯定；陳意凡則提到，道路安全與賽道安全同樣重要，也期待透過更多的宣導，打造更安全的道路環境。

(中時電子報)