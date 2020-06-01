民進黨立委高嘉瑜等人25日在立法院衛環委員會，關切健保財務時，提議開徵「肥胖稅」，同黨立委蔡易餘意外捲入其中，高嘉瑜也緩頰，稱蔡易餘年輕的時候像韓國明星玄彬。昨（5/31）日高嘉瑜自爆嘴巴破了3個洞，直呼生不如死，「是唱歌太好聽的代價嗎？還是玄彬的逆襲」。

「肥胖稅」引發爭議，高嘉瑜解釋，並非要向肥胖的人課稅，而是針對高糖份、高熱量食物課徵的健康稅。沒想到，同黨立委蔡易餘慘遭點名該減肥，高嘉瑜趕緊緩頰表示，蔡易餘大學和現在是判若兩人，當初是像玄彬，現在像金小胖，確實是差很遠的。

昨日高嘉瑜在臉書PO出嘴破照片，表示「嘴唇一次破3個洞，真是生不如死，是唱歌太好聽的代價嗎，還是玄彬的逆襲？」

網友看了照片驚呼，「也太大」、「可能是亂稱讚…詆毀玄彬吧」、「好慘…壓力太大，作息不正常吧，不能唱歌、不能吃美食」、「應該是天氣熱火氣大吧」、「應該是講幹話的報應 母湯」，不少人也紛紛建議各種治療方式，藥膏、多吃奇異果、多休息。

高嘉瑜嘴巴破洞自嘲。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

(中時電子報)